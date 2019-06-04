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"Бачила Зеленського лише раз": речниця президента розповіла, як отримала посаду

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Новопризначений прес-секретар президента України Юлія Мендель для того, аби потрапити на посаду пройшла кілька етапів відбору: надіслала заявку, пішла на співбесіду, виконала завдання і особисто зустрілась із Володимиром Зеленським.

"Коли я прочитала новину про те, що оголошено конкурс, то була в Копенгагені зі знайомою. Вона мені сказала: "Подавайся". І всі мені казали: "Слухай, ми тебе там бачимо",– розповіла Юлія Мендель в інтерв’ю "Йоду".

За словами речниці, уже у вечір п’ятниці вона відправила заявку. А згодом дізналася із матеріалу "Української правди", що на посаду були уже три тисячі заявок.

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Зеленський і Мендель

Зеленський і Мендель

Facebook Iuliia Mendel

"Розіслала своїм друзям повідомлення, мовляв, які можуть бути у мене шанси. Але в суботу мені подзвонили і запросили на співбесіду", – прокоментувала Юлія Мендель.

Співбесіда тривала 20 хвилин, розповіла прес-секретар. Жінку запитали про її діяльність. На той момент вона працювала з командою Світового банку над висвітленням реформ, які відбуваються в Україні, і проектів Світового банку. А ще співпрацювала з The New York Times.

Речниця додала, під час співбесіди трапився кумедний випадок. Коли з нею спілкувалися приблизно семеро людей, зокрема і Володимир Зеленський, вони попросили пройти її стрес-тест. Начебто вона – вже речниця, а журналісти атакують її: постійні перебивання, уточнення, різкі запитання. Юлії сказали, що вона нібито агресивно поводиться, втім жінка не розгубилась – відповіла, що насправді таких журналістів не буває. Це викликало дуже великий сміх, особливо у Володимира Зеленського.

"У понеділок до мене повернулися з завданням, видно було, що йде відбір. Спочатку відібрали 100 людей, потім 50. Я зробила завдання до вечора вівторка і далі чекала на відповідь. Це все сталося до інавгурації. Після неї зі мною зв'язалися і призначили інтерв'ю", – сказала Юлія Мендель.

Речниця зазначила, для завдання потрібно було написати текст і записати відеозвернення за ним. На цьому етапі відбору важливо було показати, як людина вміє писати, які цінності вкладає і як говорить на камеру. В Юлії тема стосувалась 8 і 9 травня.

За словами прес-секретаря, під час співбесіди Володимир Зеленський спілкувався з тоді ще майбутньою речницею особисто, українською мовою. До цього Юлія бачила Володимира лише раз у житті, коли брала у нього інтерв'ю.

"Скажу чесно, це було дуже приємно, тому що показує рівень інтелігентності, поваги, етики. Бо я думаю, він міг дозволити собі говорити російською, його рідною мовою. Також цікаво було, як мене питали про рівень знання англійської", – зазначила речниця і додала, що ніхто не захотів перевіряти її рівень володіння мовою, окрім Володимира Зеленського, – він почав ставити питання англійською.

Як писав OBOZREVATEL:

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Особи
Юлія МендельВолодимир Зеленський
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Макарский Александр
Макарский Александр
Щирая украинка
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леня зе
леня зе
та как?левиты назначили или раввин .
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