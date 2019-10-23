"Бабки не брав": перший "слуга народу" пройшов детектор брехні. Відео

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Качура в середу, 23 жовтня, пройшов детектор брехні.

Він став першим депутатом із фракції, який пішов на допит. Про це Качура повідомив у Facebook, опублікувавши відео.

"Поліграф показав, що бабки я не брав і відношення до схем не маю. Офіційні документи до кінця дня опублікую", – відзвітував він.

Нардепа запитували про те, чи отримував він гроші за лобіювання законопроєкту 2047-1, і чи входить у групу будь-якого з олігархів.

Качура був одним із головних ініціаторів законопроєкту №2047-1, яким пропонується унеможливити заниження оцінювачами вартості нерухомості, а також знищує монополію для входу нових електронних майданчиків на цей ринок.

Олександр Качура facebook.com/o.kachura

Відзначимо, 23 жовтня на поліграф також прийшли голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія і нардеп Олександр Дубінський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в "Слузі народу" заявили про можливість виключення Дубінського з партії. Він різко відреагував, а потім кинув виклик "Слузі народу".

Скандал розгорівся після того, як з'явилася інформація про плани Офісу президента перевірити народних депутатів від "Слуги народу" на детекторі брехні. Йдеться про членів фінансового комітету Ради.

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