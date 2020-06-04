Бабин розповів про агентів Кремля в Раді і Офісі Зеленського
В усіх гілках української влади є російські агенти впливу, які намагаються знищити Україну.
Про це в інтерв'ю "Апострофу" розповів колишній постійний представник президента України в АР Крим, а також експерт ad hoc ОБСЄ Борис Бабін.
На його думку, чиновники, що підтримують Москву, набагато небезпечніше, ніж проросійськи налаштовані громадяни.
"Я не думаю, що проросійські акції будуть масовими, великої підтримки для Росії я не очікую. Але російська агентура у всіх гілках влади буде робити все, щоб паралізувати управління, виключити можливість військового опору. Я б боявся не людей на вулицях, а людей в кабінетах - вони значно небезпечніше і там набагато більше друзів Росії", – заявив політик.
Також експерт розповів про завдання, які стоять перед кремлівською агентурою.
"Вони будуть займатися дезорганізацією збройних сил, провокувати розвал цивільного управління, робити спроби сформувати проросійський політичний курс, блокувати економіку в умовах кризової ситуації. Одна справа, якщо є агент впливу в Генштабі, друга – в райадміністрації, третя – якщо група депутатів підтримує Росію у Верховній Раді, а четверта – якщо, наприклад, заступник голови Офісу Президента, м'яко кажучи, не зовсім проукраїнський. І кожен з них буде знищувати Україну з власного кабінету в тій мірі, в якій здатний", – сказав Бабін.
Як повідомляв OBOZREVATEL, російський політолог Андрій Піонтковський назвав главу Офісу президента України Андрія Єрмака "агентом Кремля".