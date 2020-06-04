В усіх гілках української влади є російські агенти впливу, які намагаються знищити Україну.

Про це в інтерв'ю "Апострофу" розповів колишній постійний представник президента України в АР Крим, а також експерт ad hoc ОБСЄ Борис Бабін.

Бабін розкрив агентів Кремля в українській владі "Апостроф"

На його думку, чиновники, що підтримують Москву, набагато небезпечніше, ніж проросійськи налаштовані громадяни.

"Я не думаю, що проросійські акції будуть масовими, великої підтримки для Росії я не очікую. Але російська агентура у всіх гілках влади буде робити все, щоб паралізувати управління, виключити можливість військового опору. Я б боявся не людей на вулицях, а людей в кабінетах - вони значно небезпечніше і там набагато більше друзів Росії", – заявив політик.

Також експерт розповів про завдання, які стоять перед кремлівською агентурою.

"Вони будуть займатися дезорганізацією збройних сил, провокувати розвал цивільного управління, робити спроби сформувати проросійський політичний курс, блокувати економіку в умовах кризової ситуації. Одна справа, якщо є агент впливу в Генштабі, друга – в райадміністрації, третя – якщо група депутатів підтримує Росію у Верховній Раді, а четверта – якщо, наприклад, заступник голови Офісу Президента, м'яко кажучи, не зовсім проукраїнський. І кожен з них буде знищувати Україну з власного кабінету в тій мірі, в якій здатний", – сказав Бабін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський політолог Андрій Піонтковський назвав главу Офісу президента України Андрія Єрмака "агентом Кремля".

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