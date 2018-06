Як США сприйняли "воскресіння" Бабченка: з'явилися подробиці

У США громадськість і ЗМІ дуже негативно сприйняли інсценування вбивства в Україні журналіста Аркадія Бабченка.

Про це в ефірі ObozTV розповів професор Гарвардського університету (США) Григорій Грабович.

"Я дізнався про цю історію точно так само, як і українці. Інцидент по-різному сприйняли в Україні і на Заході. В Україні це сприйняли як частину гібридної війни Росії, але в США реакція абсолютно інша", - заявив він.

Як зазначив Грабович, його вразив той факт, що "Репортери без кордонів" були обурені цією історією.

"Ми бачили реакцію The Guardian і інших ЗМІ. Зазвичай вони дуже добре ставляться до України, але навіть The New York Times продемонстрував негативне ставлення. Вони злякалися того факту, що їхні новини будуть використовуватися для фейків і маніпуляцій", - пояснив професор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, про "вбивство" Бабченка у власній квартирі стало відомо 29 травня. Повідомлялося, що в нього стріляли, після чого він нібито помер в кареті "швидкої допомоги". Інформацію "підтвердили" в поліції, яка опублікувала фоторобот ймовірного вбивці.

30 травня на брифінгу СБУ з'ясувалося, що це була спецоперація. Крім того, спецслужби з'ясували, що Бабченка хотіли вбити за винагороду в $15 тис. У мережі з захопленням сприйняли новину про "воскресіння" журналіста.