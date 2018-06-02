УкрEngРус
Реєстрація
БлогиСвіт

Як США сприйняли "воскресіння" Бабченка: з'явилися подробиці

Читати новину російською

У США громадськість і ЗМІ дуже негативно сприйняли інсценування вбивства в Україні журналіста Аркадія Бабченка.

Про це в ефірі ObozTV розповів професор Гарвардського університету (США) Григорій Грабович.

"Я дізнався про цю історію точно так само, як і українці. Інцидент по-різному сприйняли в Україні і на Заході. В Україні це сприйняли як частину гібридної війни Росії, але в США реакція абсолютно інша", - заявив він.

Новини
Бабченко в небезпеці: екс-генерал СБУ назвав підводні камені спецоперації

Як зазначив Грабович, його вразив той факт, що "Репортери без кордонів" були обурені цією історією.

"Ми бачили реакцію The Guardian і інших ЗМІ. Зазвичай вони дуже добре ставляться до України, але навіть The New York Times продемонстрував негативне ставлення. Вони злякалися того факту, що їхні новини будуть використовуватися для фейків і маніпуляцій", - пояснив професор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, про "вбивство" Бабченка у власній квартирі стало відомо 29 травня. Повідомлялося, що в нього стріляли, після чого він нібито помер в кареті "швидкої допомоги". Інформацію "підтвердили" в поліції, яка опублікувала фоторобот ймовірного вбивці.

30 травня на брифінгу СБУ з'ясувалося, що це була спецоперація. Крім того, спецслужби з'ясували, що Бабченка хотіли вбити за винагороду в $15 тис. У мережі з захопленням сприйняли новину про "воскресіння" журналіста.

Читайте всі новини по темі "Замах на вбивство Аркадія Бабченка" на сайті "Обозреватель".

Теми
Замах на вбивство Аркадія БабченкаПряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особа
Аркадій Бабченко
Місце
США
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
2
Смішно
2
Цікаво
11
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги