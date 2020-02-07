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8 лютого • оновлено в 08:00
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Азарову дісталася під Москвою земля від Путіна

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Колишній прем'єр-міністр Микола Азаров, який втік з України в 2014 році, отримав в Росії земельну ділянку на елітній Рубльовці.

Як пише "Проєкт", раніше земля була у власності РФ і до кінця 2014 року, і нею розпоряджався "Оздоровчий комплекс Рублево-Успенський" Управління справами президента Росії.

Відомо, що Азарову дали 50 соток землі в безстрокову оренду в селі Петрово-Дальнє. Сума угоди не повідомляється. В даних Росреєстра зазначено, що землю чиновнику-втікачу виділили на основі документа від 16.01.2015 №РС-6с.

Путін і Азаров

Путін і Азаров

Відзначається, що дружина Азарова в 2014 році в тому ж селі придбала ділянку площею 15 соток з будинком в 1,1 тис. кв метрів. Невістка експрем'єра Лілія Азарова в тому ж році придбала 99 соток і маєток в селищі Жуковка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Микола Азаров розсипався в компліментах президентові Росії Володимиру Путіну.

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Автор
Тимур Григоренко
Особи
Володимир Путін Микола Азаров
Місце
Росія Москва
Тег
Новини Росії
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Орда исторически из предателей состоит, вот и гребет под себя такое же
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Shestopalov Denis
Shestopalov Denis
З - зависть
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