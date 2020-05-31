Україна, перебуваючи у складі Радянського Союзу, нібито безкоштовно отримала значну частину своїх міст.

Таку скандальну заяву зробив колишній прем'єр-міністр України часів президентства Віктора Януковича Микола Азаров на своїй сторінці в Twitter. Так, він опублікував картинку з закликом "вивчити напам'ять".

"У 1922 році до складу Союзу Радянських Соціалістичних Республік Україна увійшла без Харкова, без Херсона, без Одеси і Донецька, без Луганська, ну, і, звичайно, без Криму. В України не було навіть Львова", – йдеться на зображенні.

Азаров відзначився новим випадом проти України. Ілюстрація

"Всі ці землі Україна отримала, перебуваючи в складі Радянського Союзу, до того ж повністю безкоштовно! А новоспечені так звані патріоти тільки і навчилися, що землі ці розбазарювати, та ще й ціною десятків тисяч людських життів", – написав сам Азаров.

Його також підтримав голова комісії Ради Федерації РФ з інформаційної політики Олексій Пушков.

"Дуже правильна думка. України в нинішніх кордонах ніколи не існувало. Вона всім зобов'язана Леніну й СРСР. Була велика помилка більшовиків і КПРС передати їй усі ці території. Треба було залишити їй "споконвічні землі" – кілька областей на схід від Києва без виходу до моря", – завив той на своїй сторінці у Twitter.

Пост у мережі Скріншот

Картинка, поширена Азаровим Скріншот

Пост у мережі Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Азаров вибухнув заявою про "відродження фашизму" в Україні.

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