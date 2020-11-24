Азаров в ефірі українського телеканалу видав страшилки про "розкол" та "неонацистів"

Олексій Тітофф Політика 10:44, 24.11.2020 Оновлено: 10:50, 24.11.2020

Колишній прем'єр-міністр України Микола Азаров сказав, нібито військових ЗСУ та дітей у школах навчають за "неонацистською" програмою.

Свою думку чиновник-втікач висловив в ефірі телеканалу Newsone. Також він розповідав про "розкол" нашої країни.

"У військових училищах України готують офіцерів під "бандерівським" гаслом "Слава Україні! Героям слава!" Їх готують в такому дусі, що "Великої вітчизняної війни" не було, а була національно-визвольна боротьба ООН і УПА за незалежність України", – міркував Азаров.

За його словами, Україну "зовнішні куратори ставлять на розкол".

"В Україні треба припинити "неонацистське" навчання в школах. Програми для навчання в школах писали вороги України, які зрадили історію українського народу", – говорив Азаров.

Дивіться відео з 35:15

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що політичний експерт Валерій Димов покинув прямий ефір за участю експрем'єра Миколи Азарова після суперечки про Революцію Гідності.

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