Автором закону про люстрацію запідозрили юриста Януковича: у Зеленського відповіли

Законопроект про люстрацію, розроблений командою президента Володимира Зеленського, не має спільного з ініціативою юриста Андрія Портнова.

Про це в ефірі політичного ток-шоу "Право на владу" заявив представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук, відповівши на запитання ведучого телеканалу 1+1 Сергія Іванова.

Останній вказав на те, що екс-заступник глави Адміністрації президента при колишньому главі країни Вікторі Януковичу показав текст законопроекту про люстрацію чиновників, які займали посади з 2014 року, раніше за команду Зеленського.

"Ви ще не бачили тексту, внесеного президентом України до Верховної Ради, а вже проводите паралелі", – відповів на це Стефанчук.

Руслан Стефанчук Скрін відео

Він підкреслив, що питання справжньої люстрації назріло давно і навіть "перезріло", прикладом чого стали президентські вибори. Також Стефанчук додав, що текст законопроекту їхньої команди напрацьовувався в Офісі президента.

Скрін відео

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Володимир Зеленський запропонував розширити очищення влади й додати в люстраційний список главу держави, всіх нардепів і спікера парламенту, які вступили на пост із 2014 року.

Стефанчук запевнив, що очищення влади торкнеться також і команди Зеленського.

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