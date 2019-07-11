Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ

/ Політика

Автором закону про люстрацію запідозрили юриста Януковича: у Зеленського відповіли

865 Читати матеріал російською

Законопроект про люстрацію, розроблений командою президента Володимира Зеленського, не має спільного з ініціативою юриста Андрія Портнова.

Про це в ефірі політичного ток-шоу "Право на владу" заявив представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук, відповівши на запитання ведучого телеканалу 1+1 Сергія Іванова.

Останній вказав на те, що екс-заступник глави Адміністрації президента при колишньому главі країни Вікторі Януковичу показав текст законопроекту про люстрацію чиновників, які займали посади з 2014 року, раніше за команду Зеленського.

Новини
Розправа над "попередниками"? У Зеленського пояснили суть нової люстрації

"Ви ще не бачили тексту, внесеного президентом України до Верховної Ради, а вже проводите паралелі", – відповів на це Стефанчук.

Руслан Стефанчук

Руслан Стефанчук

Скрін відео

Він підкреслив, що питання справжньої люстрації назріло давно і навіть "перезріло", прикладом чого стали президентські вибори. Також Стефанчук додав, що текст законопроекту їхньої команди напрацьовувався в Офісі президента.

Автором закону про люстрацію запідозрили юриста Януковича: у Зеленського відповіли

Скрін відео

Автором закону про люстрацію запідозрили юриста Януковича: у Зеленського відповіли

facebook.com/yurii.horskyi

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Володимир Зеленський запропонував розширити очищення влади й додати в люстраційний список главу держави, всіх нардепів і спікера парламенту, які вступили на пост із 2014 року.

Стефанчук запевнив, що очищення влади торкнеться також і команди Зеленського.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Люстрація в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Люстрація в Україні
Особи
Руслан Стефанчук Володимир Зеленський Андрій Портнов Сергій Іванов
Місце
Україна
Теги
політика законопроект
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
8
4
Смішно
1
Цікаво
3
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel