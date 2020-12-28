Авторка інтерв'ю із Зеленським назвала найбільш незручне для президента питання

Авторка інтерв'ю з президентом України розповіла, що найбільш незручним для Володимира Зеленського стало питання про заступника голови Офісу президента Олега Татарова.

За словами журналістки видання "Фокус" Марини Шашкової, голова держави все-таки відповів на це питання і не приховував свою позицію, пише "КП в Україні".

"Думаю, питання про Татарова. Він сам відповідає, що йому взагалі ця історія сама по собі та все, що виникло навколо Татарова, не дуже приємно. Але він відповів, а для мене це було найголовніше. Не можу сказати, що він засмутився, що це питання було", – розповіла Шашкова.

Вона припустила, що в ОП спочатку хотіли дочекатися суду і тільки потім коментувати ситуацію.

"Чому саме це питання? Думаю, що це такі останні події, вони на слуху. А ОП не так активно це коментував, хоча вони давали свою якусь реакцію... Мені здалося, вони хочуть, щоб спочатку якесь слідство було і суд, а потім уже коментувати", – зазначила журналістка.

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