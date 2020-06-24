Авторитет Путіна звузився до щілини, – Портников про кремлівський парад

Пропагандистський парад у Москві, приурочений до 75 річниці перемоги над нацистською Німеччиною, вкотре продемонстрував, що авторитет президента Росії Володимира Путіна стрімко падає і його свідомо ігнорують світові лідери.

Про це у статті для "Еспресо TV" написав український журналіст, публіцист Віталій Портников. Він наголосив, що ті політики, котрі відгукнулися на запрошення російського лідера, керувалися винятково власними політичними інтересами і не більше того.

"Коли Володимир Путін, незважаючи на важку епідеміологічну ситуацію у Росії, ухвалив рішення принести підданих в жертву молохові "побєдобєсія" і провести парад на Червоній площі, він все ще продовжував розраховувати, що залишається впливовим світовим лідером, запрошення якого просто не можна буде проігнорувати", – пише Портников.

"І якщо у охоплену епідемією Москву все ж побояться приїхати західні лідери, так, принаймні, для керівників країн пострадянського простору Путін залишиться "альфа-самцем", якого не можна не послухатися", – пояснив він логіку мислення російського лідера.

Саме тому, переконаний журналіст, у Кремлі вважали, що самі вирішують, кого удостоїти честі бути запрошеним, а кого ні. Відтак з огляду на це, в запрошенні на парад демонстративно відмовили президенту України Володимиру Зеленському.

"Але злочинний парад тільки підкреслив міжнародну ізоляцію "Дєда Побєда", як іронічно називають постарілого Путіна самі росіяни. До Путіна приїхали тільки ті, хто не приїхати просто не міг. У підсумку парад Путін дивився у оточенні семи президентів. Якщо не брати до уваги, звичайно, очільника окупованої Абхазії Аслана Бжанію – але і йому в Кремлі не радіють: позбавив влади путінського ставленика", – наголосив Портников.

За його словами, на мілітаристське дійство Путіна приїхали ті, хто не міг не приїхати. До прикладу, єдиний гість із "зовнішнього" світу, тобто не з СНД, – президент Сербії Александр Вучич. Він, підкреслив журналіст, успішно поєднує європейську інтеграцію своєї країни з імітацією перед довірливим електоратом "дружби" з Росією. Втім одразу ж після Москви Вучич вирушить до Вашингтона, для участі вже у реальній політиці – зустрічі з прем'єром Косово Абдуллою Хоті. Між іншим, посередником на цій зустрічі буде президент США Дональд Трамп.

"З Путіним – солдатики, з Трампом – майбутнє Сербії. Однак у Москві Вучича тепер називають "головним іноземним гостем року", як же – він же все-таки "справжній" президент, а не якийсь там пострадянський правитель", – іронізує Портников.

Що стосується країн пострадянського простору, то від них на парад до Путіна приїхало усього шість президентів із дев’яти. Тому очільник країни-агресорки залишився навіть без найближчих союзників.

Серед тих, хто все ж вирішив потішити себелюбство Путіна, – білоруський президент Олександр Лукашенко. Він готується до чергових виборів і не хоче, щоб Москва перешкодила йому зберегти владу.

Ще один гість путінського параду – президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, котрий розраховує на підтримку Москви у своїх спробах стати "справжнім" президентом, а не тінню реального правителя Казахстану Нурсултана Назарбаєва.

Ще два візитера – це президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков та президент Молдови Ігор Додон. Перший, нагадав Портников, щойно посадив свого попередника на 11 років і потребує схвалення, а другий готується до виборів і вважає підтримку Путіна головним політичним і не тільки капіталом.

"Президент Таджикистану Емомалі Рахмон, який вже почав операцію з передачі влади синові і потребує розуміння своїх монархічних починань. Ну і президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв, який постійно демонструє, що на відміну від свого попередника, вміє дружити з усіма – і з Заходом, і з Росією, і з сусідами. Ось і всі гості. Міжнародний авторитет Володимира Путіна звузився до щілини", – резюмував журналіст.

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