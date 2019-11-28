Погроза вбивством президенту – це злочин проти авторитету органів державної влади.

Хочу повідомити владі, що її авторитет підривають не Федина і Звіробій, а представники самої влади. Тобто, не там шукають загрозу.

Про юридичну площину цієї справи я написала у попередньому пості. Вважаю, що довести цей склад злочину у даній ситуації буде непросто, бо, як на моє оціночне судження, прямої загрози вбивством я не почула.

Була образа, неприпустимий стиль спілкування, низький культурний рівень лексики – але це не злочин. Тому з нетерпінням чекаю на лінгвістичну експертизу та докази у цій справі – суто професійний інтерес.

Тепер про політичну площину, яка завжди є у кримінальних провадженнях проти чинних політиків.

Як ви думаєте, яку політичну роль відіграє це провадження:

1. Перша ластівка "посадок", саме це і малось на увазі під час передвиборчої кампанії.

2. Це провадження свідчить про успіхи реформ, всі корупціонери і сепаратисти сидять, можна витрачати час, державні гроші і сили правоохоронців на з'ясування реального змісту відео і психологічного стану Федини та Звіробій.

3. Цією справою нас відволікають від справжніх загроз.

4. Ця справа виконує роль балансу в інформаційному просторі. Тобто, демонструє, що не лише у монобільшості є депутати, які себе не контролюють.

5. Фігуранткам справи створюють політичну біографію.

6. Це сигнал всім нестриманим у висловлюваннях людях.

7. Ваш варіант.

8. Ця справа відіграє роль провокації.

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