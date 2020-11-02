Філологія - велика наука!

Друзі, прочитайте уважно цю цитату (звичайно ж, вона вирвана з контексту):

"... демарш Конституційного Суду - це публічний прояв змови частини старих еліт і олігархів проти Президента і проти країни."

На місці Зеленського я звільнив би того писарчука, хто "творив" цей текст... Бо поставити президента вище за Україну - це вже навіть не "диктатура", це - "монархія"...))) Пам’ятаєте – "Держава – це я!"?

Сам особисто, під час Війни за Незалежність, я геть не був би проти національного авторитарного правління.

Вважаю, що однією із причин тимчасової втрати Криму і частини Донецької та Луганської областей є гра в демократію, яку нам посилено нав’язують наші друзі та недруги з-за кордону.

Але ж Зеленський – і ліберал, і демократ, і лібертаріанець, і космополіт, і ще – хрін зна хто.

І тут – такий авторитарний прокол...)

Або той, хто писав, передав справжні думки Вови?