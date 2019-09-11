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11 вересня • оновлено в 11:33
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"Автономію для Закарпаття": Земан захотів розібратися із Зеленським

22.6т Читати матеріал російською

Скандальний президент Чехії Мілош Земан зустрівся із членами "Всесвітньої Ради підкарпатських русинів" і обговорив із ними питання "великої автономії Закарпатської області в Україні".

До делегації увійшли лідери організації, яка скаржиться на утиски русинів в Україні. Деякі з них також відомі тісними контактами з Росією, передає "Радіо Свобода".

Так, Земану поскаржилися, що "українська влада досі не визнає, не поважає нашу мову і нашу культуру". У відповідь він пообіцяв, що "про їхні проблеми говоритиме з українським президентом Володимиром Зеленським".

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Серед учасників зустрічі у резиденції Земана був Василь Джуган – голова Всесвітньої Ради підкарпатських русинів у Чехії, його заступник Михайло Тяско, а також Дмитро Сидор, православний священик УПЦ (МП), засуджений у 2012 році в Україні (на три роки умовно) за звинуваченням у сепаратизмі.

Зеленський і Земан, ілюстрація

Зеленський і Земан, ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Земан закликав Україну і світову спільноту змиритися з тим фактом, що Крим нібито став частиною Росії.

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Особи
Мілош Земан Володимир Зеленський
Місце
Чехія
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Schaidenko Leonid
Schaidenko Leonid
Можно подумать, что чехи что-то там у себя там признают и да и вообще кто либо. А вот то, что лишний раз потыкали палкой голодоморенных - хорошечно. ))))))))))))))))))))))))
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Правду не дают писать! Обозу нужен только срач и матерщина!
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Ооо, вот это свобода слова! Это я понимаю! Срач и матерщину никогда не удаляют, а как начинаешь писать неудобные вещи, правду, на которую возразить нечего, так сразу комменты исчезают!
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Schaidenko Leonid
Schaidenko Leonid
Обращайтесь в ЕСПЧ. ))))))))
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