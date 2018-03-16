В Україні зібралися змінити Конституцію: Джемілєв оцінив загрозу сепаратизму

Визначення статусу Криму як національної автономії кримськотатарського народу в Конституції України не може бути прецедентом для інших етносів в Україні.

"За дорученням президента Петра Порошенка створено робочу групу з підготовки змін до главу 10 Конституції, де йдеться про Автономну Республіку Крим. Робоча комісія вже завершила свою роботу і тепер належить розгляд підготовлених поправок у Верховній Раді України", – розповів в інтерв'ю "Обозревателю" народний депутат від фракції БПП Мустафа Джемілєв.

За його словами для експертної оцінки пропонованих поправок і приведення їх у відповідність з європейськими правовими стандартами планується направити проект і до Венеціанської комісії Ради Європи.

"Робота буде нелегкою, тому що серед депутатів немало людей, які і справді думають, що це може становити загрозу цілісності України, згадують в тому числі Закарпатті, угорців, румунів і т.д.", – говорить нардеп.

Джемілєв зазначає, що люди не зовсім розуміють, що держави розпадаються зовсім не від того, що реалізуються законні права мешканців у ньому національностей. Розпадаються і дуже навіть унітарні держави, але зовсім з інших причин.

"Відновлення національно-територіальної автономії в Криму не може бути прецедентом для інших етносів в Україні, тому що мова йде про реалізацію права корінного народу", – заявив він.

Як раніше повідомляв "Обозреватель", останнім часом в Криму зменшилася кількість російських прапорів і пропагандистських гасел із захопленнями від окупації півострова.