Автономія для Донбасу: у Зеленського відповіли на план Медведчука

Спікер штабу кандидата у президенти Володимира Зеленського Дмитро Разумков озвучив позицію політика з приводу автономії для Донбасу, яку пропонував надати глава політради "Опозиційної платформи — За життя" Віктор Медведчук.

"У такому форматі на цих територіях не буде відновлена українська влада. Ми фактично отримаємо те, що і сьогодні, можливо, з меншою кількістю вогню", — заявив він у інтерв'ю "BBC News Україна".

За словами Разумкова, Зеленський окреслив червоні лінії, які не перетне: ніколи не будемо здавати в оренду, дарувати або продавати свої території (а Крим і Донбас — це територія України), так само як і своїх людей.

Володимир Зеленський

Також Разумков прокоментував можливу співпрацю з Медведчуком як переговірником з Москвою.

"Зараз є різні механізми взаємодії, але я не зовсім розумію ефективність Віктора Володимировича. Він був призначений людиною, яка відповідає за обмін заручниками. З грудня 2017 року великих обмінів, принаймні публічних, ми не бачили. Тому і питання, наскільки ефективний такий формат" , — зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Медведчук запропонував створити автономний регіон Донбас у складі України.

ГПУ внесла до ЄРДР відомості про скоєння Медведчуком кримінальних злочинів — зазіхання на територіальну цілісність України і державної зради.

Медведчук зі свого боку звинуватив ГПУ у політичних репресіях.

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