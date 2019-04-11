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Автономія для Донбасу: у Зеленського відповіли на план Медведчука

6.7тЧитати матеріал російською

Спікер штабу кандидата у президенти Володимира Зеленського Дмитро Разумков озвучив позицію політика з приводу автономії для Донбасу, яку пропонував надати глава політради "Опозиційної платформи — За життя" Віктор Медведчук.

"У такому форматі на цих територіях не буде відновлена українська влада. Ми фактично отримаємо те, що і сьогодні, можливо, з меншою кількістю вогню", — заявив він у інтерв'ю "BBC News Україна".

За словами Разумкова, Зеленський окреслив червоні лінії, які не перетне: ніколи не будемо здавати в оренду, дарувати або продавати свої території (а Крим і Донбас — це територія України), так само як і своїх людей.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Також Разумков прокоментував можливу співпрацю з Медведчуком як переговірником з Москвою.

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"Зараз є різні механізми взаємодії, але я не зовсім розумію ефективність Віктора Володимировича. Він був призначений людиною, яка відповідає за обмін заручниками. З грудня 2017 року великих обмінів, принаймні публічних, ми не бачили. Тому і питання, наскільки ефективний такий формат" , — зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Медведчук запропонував створити автономний регіон Донбас у складі України.

  • ГПУ внесла до ЄРДР відомості про скоєння Медведчуком кримінальних злочинів — зазіхання на територіальну цілісність України і державної зради.

  • Медведчук зі свого боку звинуватив ГПУ у політичних репресіях.

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Особи
Дмитро РазумковВолодимир ЗеленськийВіктор Медведчук
Місце
Україна
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Каратель Добрый
Каратель Добрый
за кого будут голосовать зеефилы? за спикера зеленского разумкова или за самого зеленского? а может за голобородько? Зе сам разговаривать умеет?
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Каратель Добрый, они голосуют за виртуального Голобородька, как там было в фильме то? Во второй части, вначале, там якобы мертвый премьер ему читает свои эпиграммы. Не помню дословно но что-то так: "Голобородько в президенты собрался а через полгода - обосрался". С вовиком и полугода ждать не придется.
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Вова, тебе все объяснят. Пришлют видос и ты обязательно поймешь. И поймешь что разговорами ты ничего не сделаешь. Но уже будет поздно бежать, прятаться, извиняться...
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Шуту сщас надо побольше следить за базаром..С одной стороны народ животное а с другой..будущая рукопожатность))))Надо меньше языком трепать на темы которые тебе ж дурак потом придётся решать ползая на корачках перед Путиным...чтобы ответил на телефонный звонок))
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