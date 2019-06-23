Автомобілі, будинки, рахунки в банках: спливла інформація про багатство Смешка

Колишній глава СБУ Ігор Смешко, який балотується в Раду на чолі партії "Сила і честь", за роки поза політикою встиг обзавестися вельми прибутковим бізнесом.

Як пише "Страна", Смешко є кінцевим бенефіціаром ТОВ "Лагуна", яке спеціалізується на готельному бізнесі на Закарпатті.

Хоча доходи (пенсія) генерал-полковника у відставці складають всього близько 20 тисяч гривень на місяць, на банківських рахунках він тримає $ 121,8 тис., € 112,9 тис., 9,3 тис. грн, а також $ 270 тис. готівкою.

Ще Смешко володіє аж 14 земельними ділянками загальною площею понад 7 га, житловим будинком площею 406,6 кв. м в селі Музичі під Києвом, столичної квартирою на 37,7 "квадратів" і 25% квартири загальною площею 317,5 кв. м в Києві.

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Смешко також вказав незавершене будівництво двох житлових будинків на 143,7 кв. м і 510 кв. м в селі Музичі Києво-Святошинського району. Ще володіє одним місцем для парковки в столиці площею 16,3 кв. м.

У той же час його дружині Юлії належить земельна ділянка площею 551 кв. м (Фонтанка, Одеська область) і 8750 кв. м (Гореничі під Києвом), 25% квартири загальною площею 317,5 кв. м в Києві, квартира площею 127,8 кв. м в смт Кореїз (Ялта), нежитлове приміщення площею 140,3 кв. м в Києві, три місця для машини в Києві. На дружину Смешка записано три автомобілі: Lexus RX 350 2011 року випуску, Lexus ES 250, 2016 р. в., Nissan Almera, 2008 р. в.

Ще сім'я Смешка користується базою відпочинку площею 2269,1 кв. м і землею площею 12 960 кв. м в селі Рибаківка Миколаївської області, які належать фірмі дружини ТОВ "Бізнес Консалтинг Центр".

Ігор Смешко LIGA.net

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Після висунення Смешка на вибори президента України спливла інформація про гучні скандали, в яких він замішаний.

Екс-глава СБУ Микола Маломуж розповів, що свого часу Смешко був призначений на посаду голови СБУ як креатура Віктора Медведчука напередодні президентських виборів 2004 року.

Журналістка Ольга Василевська-Смаглюк розповіла, що Смешко продає місця у своїй політичній силі по вражаючих цінах. Більш того, рекламу він розміщує навіть в газеті безкоштовних оголошень.

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