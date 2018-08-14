Автомобіль врізався в огорожу британського парламенту: є поранені

У Лондоні автомобіль врізався в огорожу будівлі парламенту Великобританії. Водія заарештували.У столиці Великобританії у вівторок, 14 серпня, автомобіль в'їхав в огорожу будівлі парламенту країни, інформує агенція AP. Правоохоронці заарештували чоловіка, котрий перебував за кермом транспортного засобу. Інцидент трапився о 7:37 ранку за місцевим часом.

За повідомленням поліції Лондона, оприлюдненому в Twitter відомства, кілька перехожих постраждали внаслідок наїзду. Поліцейські надалі перебувають поблизу парламенту, кілька прилеглих вулиць перекрито.

Наразі фахівці з'ясовують обставини інциденту. Лондонська поліція повідомила, що вести розслідування буде підрозділ із протидії тероризму.

За даними правоохоронців, тілесні ушкодження перехожих, травмованих внаслідок наїзду, не загрожують їхньому життю.