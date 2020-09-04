Автомобіль вигнаного зі "Слуги народу" Лероса помітили біля консульства Росії. Фото
Машину, яка, ймовірно, належить виключеному зі "Слуги народу" народному депутату Гео Леросу, помітили біля російського консульства в Києві.
Про це повідомили джерела OBOZREVATEL. У розпорядженні видання з'явилися відповідні фото, зроблені в п'ятницю, 4 вересня.
На знімках видно Audi R8, припарковану на вул. Добровольчих батальйонів, 5 (колишня назва – Панфіловців), де розташований консульський відділ посольства Російської Федерації в Києві.
Наголосимо, що в декларації за 2019 рік Лерос вказав, що йому належить автомобіль Audi R8 2008 року випуску.
Згідно з декларацією, народний обранець купив цю машину в 2019 році.
Додамо, раніше на bigkyiv.com.ua публікувалися фото спортивної Audi R8 Лероса. Номерні знаки машини на цих фотографіях, а також на знімках біля консульства РФ, збігаються.
Це ж авто народному депутату приписують автори Telegram-каналу "Золотий велосипед", який публікує світлини засобів пересування політиків і чиновників.
Нагадаємо, недавно в Печерському районі Києва згорів особистий автомобіль Mercedes-Benz, який належав Леросу. Він вважає, що машину підпалили з політичних мотивів. У поліції почали розслідування.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Раніше "слуга" Гео Лерос із трибуни Верховної Ради розкритикував дії чинної української влади.
Після виступу нардепа в Раді у "Слузі народу" почали збирати підписи за його виключення. За підсумками збору підписів нардепа виключили з членів парламентської фракції.
Глава ОПУ Андрій Єрмак лайкою вимагав вигнати Лероса.
Пізніше глава фракції Давид Арахамія розповів, чому Гео Лероса виключили із "СН".
Крім того, на 8 вересня Лероса викликали на допит у Державне бюро розслідувань.
Виключений зі "Слуги народу" нардеп розповів, що в партію його привів заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.