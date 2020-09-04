Автомобіль вигнаного зі "Слуги народу" Лероса помітили біля консульства Росії. Фото

Машину, яка, ймовірно, належить виключеному зі "Слуги народу" народному депутату Гео Леросу, помітили біля російського консульства в Києві.

Про це повідомили джерела OBOZREVATEL. У розпорядженні видання з'явилися відповідні фото, зроблені в п'ятницю, 4 вересня.

Audi R8 біля російського консульства

На знімках видно Audi R8, припарковану на вул. Добровольчих батальйонів, 5 (колишня назва – Панфіловців), де розташований консульський відділ посольства Російської Федерації в Києві.

Машина, ймовірно, Гео Лероса

Скриншот карт Google

Наголосимо, що в декларації за 2019 рік Лерос вказав, що йому належить автомобіль Audi R8 2008 року випуску.

Згідно з декларацією, народний обранець купив цю машину в 2019 році.

Фотографія авто біля консульства

Скриншот декларації політика за 2019 рік

Інформація про авто. Скриншот

Додамо, раніше на bigkyiv.com.ua публікувалися фото спортивної Audi R8 Лероса. Номерні знаки машини на цих фотографіях, а також на знімках біля консульства РФ, збігаються.

Фото машини народного депутата. bigkyiv.com.ua

Номерні знаки авто співпадають. bigkyiv.com.ua

Це ж авто народному депутату приписують автори Telegram-каналу "Золотий велосипед", який публікує світлини засобів пересування політиків і чиновників.

Audi Гео Лероса. Telegram / Золотий велосипед

Нагадаємо, недавно в Печерському районі Києва згорів особистий автомобіль Mercedes-Benz, який належав Леросу. Він вважає, що машину підпалили з політичних мотивів. У поліції почали розслідування.

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