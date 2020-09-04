Автомобіль вигнаного зі "Слуги народу" Лероса помітили біля консульства Росії. Фото

Елітне спортивне авто Audi R8 зняли біля російського консульства в Києві
Машину такої ж марки вніс у свою декларацію нардеп Гео Лерос
Раніше у ЗМІ публікували фото Audi R8 народного обранця. Номерні знаки машин на знімках співпадають
Авто Лероса помітили біля консульства РФ. Facebook / Слуга народу
Машину, яка, ймовірно, належить виключеному зі "Слуги народу" народному депутату Гео Леросу, помітили біля російського консульства в Києві.
Про це повідомили джерела OBOZREVATEL. У розпорядженні видання з'явилися відповідні фото, зроблені в п'ятницю, 4 вересня.
Audi R8 біля російського консульства
На знімках видно Audi R8, припарковану на вул. Добровольчих батальйонів, 5 (колишня назва – Панфіловців), де розташований консульський відділ посольства Російської Федерації в Києві.
Машина, ймовірно, Гео Лероса
Скриншот карт Google
Наголосимо, що в декларації за 2019 рік Лерос вказав, що йому належить автомобіль Audi R8 2008 року випуску.
Згідно з декларацією, народний обранець купив цю машину в 2019 році.
Фотографія авто біля консульства
Скриншот декларації політика за 2019 рік
Інформація про авто. Скриншот
Додамо, раніше на bigkyiv.com.ua публікувалися фото спортивної Audi R8 Лероса. Номерні знаки машини на цих фотографіях, а також на знімках біля консульства РФ, збігаються.
Фото машини народного депутата. bigkyiv.com.ua
Номерні знаки авто співпадають. bigkyiv.com.ua
Це ж авто народному депутату приписують автори Telegram-каналу "Золотий велосипед", який публікує світлини засобів пересування політиків і чиновників.
Audi Гео Лероса. Telegram / Золотий велосипед
Нагадаємо, недавно в Печерському районі Києва згорів особистий автомобіль Mercedes-Benz, який належав Леросу. Він вважає, що машину підпалили з політичних мотивів. У поліції почали розслідування.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Раніше "слуга" Гео Лерос із трибуни Верховної Ради розкритикував дії чинної української влади.
Після виступу нардепа в Раді у "Слузі народу" почали збирати підписи за його виключення. За підсумками збору підписів нардепа виключили з членів парламентської фракції.
Глава ОПУ Андрій Єрмак лайкою вимагав вигнати Лероса.
Пізніше глава фракції Давид Арахамія розповів, чому Гео Лероса виключили із "СН".
Крім того, на 8 вересня Лероса викликали на допит у Державне бюро розслідувань.
Виключений зі "Слуги народу" нардеп розповів, що в партію його привів заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
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