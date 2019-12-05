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5 грудня • оновлено в 18:03
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Антон Малиновський
Антон Малиновський
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Українцям дозволять пересаджувати органи: чого чекати від кардинального рішення Ради

1.2т
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До 2021 року в Україні запустять повноцінну систему трансплантації органів. Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №2457 в ньому прописано створення бази донорів і автоматизація їхнього пошуку.

Що дасть новий закон і як тепер шукатимуть органи на пересадку розбирався OBOZREVATEL.

Головне:

  • Система трансплантації запрацює до 1 січня 2021 року;

  • Буде створено дві бази даних донорів та реципієнтів: з органами і з гемопоетичними стовбуровими клітинами;

  • Пошук пар донор-реципієнт відбуватиметься автоматично;

  • Контроль за сферою трансплантації здійснюватиме новий орган – Координаційний центр трансплантації органів, тканин і клітин;

  • Завдяки створенню нових баз даних можна буде співпрацювати з іноземними клініками й донорами;

Пошук донорів автоматизують

Інформацію про донорів і реципієнтів міститимуть дві бази даних: Державна система трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин і Єдина державна система трансплантації органів і тканин (ЄГСТ).

Обидві працюватимуть за схожими принципами – в кожній міститимуться дані про те, які органи або клітини можуть віддати донори і які матеріали потрібні реципієнтам. Якщо говорити більш детально, то, наприклад, в ЄГСТ можна буде знайти наступну інформацію:

  • дозвіл або заборона особи (або її представника) на посмертне донорство;

  • перелік анатомічних матеріалів особи, призначених для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів

  • список живих донорів;

  • список реципієнтів;

  • список людей, яким вже що-небудь трансплантували;

  • клініки та інші установи, де можуть здійснити трансплантацію

  • перелік трансплант-координаторів;

Щоразу, коли відомості про стан потенційного донора і реципієнта вноситимуться до будь-якої з двох баз, буде відбуватися пошук пар. Так зможуть оперативно знайти органи тим, хто їх потребує. Крім того, пошук підбиратиме пари з урахуванням безлічі критеріїв: сумісність, ступінь екстреності трансплантації, відстань між клініками тощо.

трансплантація органів

трансплантація органів

iproup.com

Ще одним важливим моментом є те, що завдяки цим системам з'явиться можливість обмінюватися органами із іноземними інституціями. Це вирішить проблему неможливості проведення деяких операцій, які можуть здійснювати тільки в Європі або інших країнах.

Українські лікарі вже готові до нововведень і чекають тільки сигналу. У коментарі OBOZREVATEL директор Інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова, академік Василь Лазоришинець розповів: щойно буде готова нормативно-правова база, хірурги зможуть здійснювати пересадку серця.

"У нас підготовлені дві бригади, які готові проводити дві трансплантації серця водночас, і одна бригада із забору серця. Тобто, щойно буде готова нормативна база, ми готові робити і такі операції. Українські хірурги готові до цього тільки дайте нам закон, і ми перевернемо світ у галузі трансплантології", – зазначає академік.

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Борис Тодуров о трансплантации в Украине

Новий орган для контролю пересадки органів

Займатися контролем в цій сфері буде новий орган – Координаційний центр трансплантації органів, тканин і клітин. Його співробітники (трансплантат-координатори) стежитимуть за пересадкою органів і тим, щоб цей процес не порушував Закон.

Також, за згодою сторін, він може запрошувати осіб, що перенесли трансплантацію, для додаткових консультацій родичів донора і реципієнта. Єдині операції, де такий співробітник не знадобиться, – пересадка гемопоетичних стовбурових клітин.

Трансплантат-координатором не може бути людина, пов'язана з реципієнтом, або ж лікар, який констатував смерть донора, з яким він працює. Також у освітню програму для медиків додадуть теорію і практику з теми трансплантат-координації.

Дивіться відео на тему:

Що ще прописали в законі

Законопроєкт вводить і штрафи за порушення процесу трансплантації. За умисний злочин, який зашкодив людині або зробив пересадку неможливою, передбачений штраф у розмірі 8500 гривень або три роки в'язниці.

Варто зазначити й те, що тепер передавати тіло людини на донорські органи після смерті може не тільки вона сама, але і її родичі. Але тільки в тому разі, якщо це не суперечить волі померлого.

Зараз законопроєкт готують до розгляду в другому читанні, причому в прискореному процесу. Саму систему планують запустити не пізніше, ніж 1 січня 2021 року, а до цього часу українці можуть користуватися даними в паперових документах.

Якщо у Верховній Раді без політичних інтриг приймуть закон, то ця ініціатива врятує тисячі життя українців. Бувкально два місяці тому Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька заявила, що приблизно 5 тисяч людей потребують трансплантації нирки, печінки та інших органів.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
Тег
трансплантація органів
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Комментарии на сайте не модерированы
Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Украинцы поедут в Европу, даже без паспорта
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