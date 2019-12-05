Українцям дозволять пересаджувати органи: чого чекати від кардинального рішення Ради

До 2021 року в Україні запустять повноцінну систему трансплантації органів. Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №2457 – в ньому прописано створення бази донорів і автоматизація їхнього пошуку.

Що дасть новий закон і як тепер шукатимуть органи на пересадку – розбирався OBOZREVATEL.

Головне:

Система трансплантації запрацює до 1 січня 2021 року;

Буде створено дві бази даних донорів та реципієнтів: з органами і з гемопоетичними стовбуровими клітинами;

Пошук пар донор-реципієнт відбуватиметься автоматично;

Контроль за сферою трансплантації здійснюватиме новий орган – Координаційний центр трансплантації органів, тканин і клітин;

Завдяки створенню нових баз даних можна буде співпрацювати з іноземними клініками й донорами;

Пошук донорів автоматизують

Інформацію про донорів і реципієнтів міститимуть дві бази даних: Державна система трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин і Єдина державна система трансплантації органів і тканин (ЄГСТ).

Обидві працюватимуть за схожими принципами – в кожній міститимуться дані про те, які органи або клітини можуть віддати донори і які матеріали потрібні реципієнтам. Якщо говорити більш детально, то, наприклад, в ЄГСТ можна буде знайти наступну інформацію:

дозвіл або заборона особи (або її представника) на посмертне донорство;

перелік анатомічних матеріалів особи, призначених для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів

список живих донорів;

список реципієнтів;

список людей, яким вже що-небудь трансплантували;

клініки та інші установи, де можуть здійснити трансплантацію

перелік трансплант-координаторів;

Щоразу, коли відомості про стан потенційного донора і реципієнта вноситимуться до будь-якої з двох баз, буде відбуватися пошук пар. Так зможуть оперативно знайти органи тим, хто їх потребує. Крім того, пошук підбиратиме пари з урахуванням безлічі критеріїв: сумісність, ступінь екстреності трансплантації, відстань між клініками тощо.

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Ще одним важливим моментом є те, що завдяки цим системам з'явиться можливість обмінюватися органами із іноземними інституціями. Це вирішить проблему неможливості проведення деяких операцій, які можуть здійснювати тільки в Європі або інших країнах.

Українські лікарі вже готові до нововведень і чекають тільки сигналу. У коментарі OBOZREVATEL директор Інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова, академік Василь Лазоришинець розповів: щойно буде готова нормативно-правова база, хірурги зможуть здійснювати пересадку серця.

"У нас підготовлені дві бригади, які готові проводити дві трансплантації серця водночас, і одна бригада із забору серця. Тобто, щойно буде готова нормативна база, ми готові робити і такі операції. Українські хірурги готові до цього – тільки дайте нам закон, і ми перевернемо світ у галузі трансплантології", – зазначає академік.

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Новий орган для контролю пересадки органів

Займатися контролем в цій сфері буде новий орган – Координаційний центр трансплантації органів, тканин і клітин. Його співробітники (трансплантат-координатори) стежитимуть за пересадкою органів і тим, щоб цей процес не порушував Закон.

Також, за згодою сторін, він може запрошувати осіб, що перенесли трансплантацію, для додаткових консультацій родичів донора і реципієнта. Єдині операції, де такий співробітник не знадобиться, – пересадка гемопоетичних стовбурових клітин.

Трансплантат-координатором не може бути людина, пов'язана з реципієнтом, або ж лікар, який констатував смерть донора, з яким він працює. Також у освітню програму для медиків додадуть теорію і практику з теми трансплантат-координації.

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Що ще прописали в законі

Законопроєкт вводить і штрафи за порушення процесу трансплантації. За умисний злочин, який зашкодив людині або зробив пересадку неможливою, передбачений штраф у розмірі 8500 гривень або три роки в'язниці.

Варто зазначити й те, що тепер передавати тіло людини на донорські органи після смерті може не тільки вона сама, але і її родичі. Але тільки в тому разі, якщо це не суперечить волі померлого.

Зараз законопроєкт готують до розгляду в другому читанні, причому в прискореному процесу. Саму систему планують запустити не пізніше, ніж 1 січня 2021 року, а до цього часу українці можуть користуватися даними в паперових документах.

Якщо у Верховній Раді без політичних інтриг приймуть закон, то ця ініціатива врятує тисячі життя українців. Бувкально два місяці тому Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька заявила, що приблизно 5 тисяч людей потребують трансплантації нирки, печінки та інших органів.

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