Автоматична індексація пенсій в Україні: що виграють пенсіонери та бюджет

З 2019 року пенсії українцям будуть щороку коригуватися відповідно до інфляції та росту зарплат. DW з'ясувало, навіщо уряд пішов на такий крок.Починаючи від 2019 року, пенсії в Україні наближатимуть до актуальних економічних показників на регулярній основі та автоматично. За словами прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, цього року розмір пенсій вперше в історії держави буде збільшено на основі чіткої формули, яка враховує показники середньої зарплати та інфляції за попередній рік. "Першого березня буде масовий перерахунок пенсій для всіх українських громадян. Це буде вперше автоматична індексація", - сказав Гройсман. Він також додав, що відтепер індексація відбуватиметься щорічно та не залежатиме від рішень політиків.

Пенсійна формула

На сайті Кабміну зазначають, що у формулі, за якою будуть переглядатиметься пенсія, враховуватиметься стажа, рівень заробітної плати, яку раніше отримував пенсіонер, і рівень середньої зарплати по країні. Саме останній показник збільшуватиметься щороку, відповідним чином впливаючи на розмір пенсій. Він розраховуватиметься з огляду на відсоткові значення зростання середньої заробітної плати в країні та інфляції. Обидва числа ділитимуться на два та складатимуться в єдиний показник, пояснюють в уряді.

Аби зрозуміти, наскільки пенсії зростуть у березні цього року, урядовці пропонують власний прогноз на основі даних Держстату України. Так, середня зарплата за третій квартал минулого року зросла на 24,7 відсотка, а інфляція, за попередніми очікуваннями, мала скласти 9,9 відсотка за рік. "Тобто, виходячи з цих даних, показник середньої заробітної плати, який враховується у формулі, має зрости на 17,3 відсотка. На стільки ж зросте й основна, базова частина пенсії", - зазначають в уряді та додають, що ці розрахунки є попередніми, а точна цифра базуватиметься на остаточних даних за попередній рік. У повідомленні також згадується, що зазвичай пенсії мають й інші складові, зокрема доплати за понаднормовий стаж. Ці доплати не індексуватимуться, і розмір збільшення різнитиметься в кожного пенсіонера.

Доля "мінімалки"

В Україні нині нараховується близько 11,5 мільйона пенсіонерів. З них 2,5 мільйона осіб отримують мінімальну пенсію, розмір якої прив'язаний ще й до прожиткового мінімуму. Теоретично автоматична індексація, що відбудеться в березні, стосуватиметься всіх пенсіонерів, але внаслідок перерахунку для отримувачів "мінімалки" результат автоматичної індексації буде нижчим за суму мінімальної пенсії, яку вони продовжуватимуть отримувати завдяки підвищенню прожиткового мінімуму, кажуть експерти. Такий прогноз зробила, зокрема, старша наукова співробітниця Інституту демографії та соцдосліджень Національної академії наук України Лідія Ткаченко в ефірі Oboz.tv. Річ у тім, що прожитковий мінімум цього року планується підвищити двічі. "Відповідно від липня мінімальні пенсії теж зростуть з 1473 гривень до 1564 гривень, з грудня - до 1638 гривень", - зазначають в уряді.

А от військовим пенсіонерам пенсії цього року вже підвищили - з першого січня цього року вони збільшились в середньому на 738 гривень, зазначають в уряді. Йдеться про майже 498 тисяч колишніх військовослужбовців та правоохоронців.

Без політиків

Заступниця директора Центру економічної стратегії Марія Репко пояснює, що головною перевагою автоматичної індексації для пенсіонерів є прив'язка розміру пенсій до реальних змін в економіці. За словами експертки, за умови нестабільної інфляції та ручного коригування урядовцями розміру пенсійних виплат життя пенсіонерів стає непрогнозованим. "При автоматичній індексації пенсіонери отримують впевненість у тому, що їхня пенсія захищена від інфляції", - зазначає Репко.

Пенсії в Україні індексувалися і раніше, розповідає заступник голови стратегічної групи радників при Кабміні Павло Кухта, втім раніше це робилося у ручному режимі. "Зараз уряд буде змушений робити це щороку в автоматичному режимі, і єдиний показник, на який він може впливати, - це дата індексації пенсій упродовж року", - пояснює експерт. За його словами, при бажанні це дозволить уряду впливати на рівень видатків на пенсії за рік, адже чим пізніше буде проведено індексацію, тим менше грошей буде витрачено на оновлені пенсії.

В уряді ж запевняють, що все відбуватиметься автоматично - нового перерахунку пенсій у 2020 році варто чекати також першого березня.

Прогнозоване навантаження

Залежність від волі політиків впливала й на стабільність державних фінансів, адже звичне підвищення соціальних виплат напередодні виборів розбалансовувало український бюджет. Натомість логіка формули, що прив'язана до зростання зарплат та інфляції робить індексацію посильною для бюджету, бо зростання видатків на більші пенсії компенсується більшими надходженнями від податків, зазначає Репко. Так само, за її словами, в разі повільного економічного зростання, уряд не зможе збільшувати пенсії більше, ніж це дозволяє економіка.

При цьому прив'язка лише до зміни показника середньої зарплати була б занадто ризикованою, пояснює Кухта, адже зростання оплати праці зазвичай відбувається паралельно зростанню ВВП. "Тому кілька рецесій - і така система банкротиться, бо збільшується під час зростання, а при рецесіях не стискається", - зазначає експерт. Водночас, за його словами, ціни ростуть повільніше за темпи зростання економіки, тому додавання елементу інфляції робить таку схему індексації стабільнішою в довгостроковій перспективі. "Сама логіка цієї формули має на меті те, аби пенсійна система могла впоратися із навантаженням, що зростатиме поступово, а не скачками", - каже Кухта. Щоправда, в разі, якщо показники економічного зростання будуть від'ємними, перерахунку пенсій у бік зменшення не буде, заспокоює Кухта.

У проекті державного бюджету на 2019 рік було закладено збільшення фінансування виплати пенсій на 139 мільярдів гривень. Але подібне навантаження, на думку Кухти, не нестиме небезпеки для фінансової стабільності країни. Зараз Пенсійний фонд, за його словами, складає близько 10 відсотків українського ВВП, а додаткові трансферти з бюджету покривають здебільшого спеціальні пенсії, які й так мають виплачуватися саме бюджетним коштом. "Це стійка конфігурація, але більшого Україна вже не витримає. Тому, якщо ніхто не гратиметься в популізм та не роздуватиме вручну пенсії, то є надія, що дефіцит Пенсійного фонду навіть буде поступово зменшуватися", - зазначає експерт.

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