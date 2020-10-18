Авто нардепа Дубінського евакуювали в центрі Києва: з'явилися деталі

Марина Ліснічук Політика 17:20, 18.10.2020 Оновлено: 18:08, 18.10.2020

Автомобіль народного депутата від "Слуги народу" Олександра Дубінського столичні комунальники евакуювали за неправильну парковку в центрі Києва.

Це трапилося в неділю, 18 жовтня, на вулиці Десятинній, повідомив Telegram-канал видання "Страна" (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Сам нардеп заявив, що не має до евакуаторників претензій, оскільки він дійсно залишив транспортний засіб у недозволеному місці.

"А я без претензій. Поставив авто в недозволеному місці, його евакуювали. Воно неприємно, але стимулює дотримуватися правил дорожнього руху, тому що багато часу і сил іде, щоб його отримати. Жодних проблем немає. Забрали одне – пересів в інше, одне з шести, які так люблять рахувати "колективна бігусятіна". А взагалі, паркуйтеся за правилами, будьте здорові і щасливі", – прокоментував ситуацію Дубінський.

Авто Дубінського евакуювали в Києві
Telegram-канал "Политика страны"

Тим часом деякі Telegram-канали відзначили, мовляв, якщо нардеп знав, що порушує, то навіщо було паркуватися: "Наступного разу витратьте час на пошук парковки. Все-таки ви повинні подавати приклад".

Скриншот повідомлення
Telegram-канал "Политика страны"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у народного депутата від фракції "Слуга народу" Олександра Дубінського, який боровся з корупцією в українському політикумі, журналісти виявили понад 20 квартир, земельні ділянки та значний автопарк.

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