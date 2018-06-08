Австрія зачинить кілька мечетей і вишле імамів

В Австрії мусульманські релігійні об'єднання перевіряють щодо іноземного фінансування. Канцлер Курц каже, що в країні немає місця паралельним суспільствам і радикалізації політичного ісламу.В рамках боротьби з радикальним політичним ісламом влада Австрії заявила про плани видворення кількох імамів та закриття сімох мечетей. Відповідну заяву зробив канцлер Австрії Себастіан Курц (Sebastian Kurz) у п'ятницю, 8 червня, у Відні. "Паралельним суспільствам, політичному ісламу і тенденціям до радикалізації немає місця у нашій країні", - заявив канцлер. Інформагенція AP уточнює, що йдеться про закриття мечеті турецьких націоналістів у Відні та розпуск організації "Арабська релігійна спільнота", якій належать шість мечетей.

40 представників мусульманського духовенства проходять перевірку на предмет порушення заборони фінансування з-за кордону. Двох імамів уже позбавлено дозволів на проживання в Австрії. Як пише AP, іще п'ятьом особам відмовлено у задоволенні заяви на отримання дозволу на проживання. Міністр внутрішніх справ Австрії Герберт Кікл (Herbet Kickl), який представляє правопопулістську Австрійську партію свободи, зазначив, що це "лише початок". Загалом чиновники планують перевірити 60 із 260 імамів Австрії.