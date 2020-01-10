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10 січня • оновлено в 12:08
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У Раді пояснили мовчання Зеленського щодо ракетної версії катастрофи Boeing в Ірані

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Президент України Володимир Зеленський довго не коментував версію про влучання ракети в літак МАУ над Іраном через відсутність підтверджених даних.

Про це у Facebook заявив глава Комітету з питань зовнішньої політики ВР, нардеп Богдан Яременко.

Політик зазначив, що Канада й Британія зробили заяву про ракетну атаку із посиланням на американські розвіддані.

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"Ця система обміну інформацією, канали й структури взаємодії розвідок там працюють постійно. Але вони у нас? Звісно ж, ні. І природно, що у нас займе більше часу отримання цих даних. І ще питання, чи нададуть нам американці все, що можуть розповісти, показати канадцям і британцям? Таку довіру потрібно заслужити", – пояснив він.

Також Яременко зазначив: якщо Зеленський прямо звинуватить Іран у ракетному ударі, то це може зашкодити розслідуванню катастрофи.

"Що буде з групою українських експертів, які вже працюють в Ірані. Чи не заявить Іран: якщо ви вже все знаєте, то й робити вам тут нічого", – додав депутат.

Авіакатастрофа в Ірані

Авіакатастрофа в Ірані

Нардеп підкреслив, що спершу фахівці мають вивчити всі подробиці катастрофи та різні версії.

"Правові та моральні зобов'язання встановити істину лежать саме на Україні, ми не маємо поспішати з політичними заявами про інцидент у Тегерані. Реальне життя – це не Facebook, де має рацію той, хто перший вистрелив, написав більше коментарів або придумав, як дошкульніше образити опонента", – висловився Яременко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, увечері 9 січня лідери трьох країн світу зробили резонансну заяву про збиття літака МАУ зенітною ракетою російського виробництва, що належала Ірану.

Лише 10 січня Володимир Зеленський заявив, що версія про влучання ракети в літак МАУ, який розбився в Ірані, не виключається, але поки не є підтверджена.

Водночас Зеленський розгнівав українців ігноруванням ракетної версії авіакатастрофи літака МАУ.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Особи
Богдан Яременко Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Авіакатастрофа розбився літак МАУ Верховна Рада України літак
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Hecke Josef
Hecke Josef
"Ждет рекету с Ирана в Иваньковичах.так сказать прямо "на дом"
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Mazepa Lesia
Mazepa Lesia
Засцяла бубочка.
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Hecke Josef
Hecke Josef
Артеллерист Моня, "Ваша" (это та которая ракеты в Иран поставила?).Н палился ты бы бот а прямо слинял отсюдаво.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Mazepa Lesia, так а зачем говорить предположения?там наша группа следственная вот отчитаються и тогда скажет,куда спешить то?
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Логично
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