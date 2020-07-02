Авіакатастрофа літака МАУ: Україна пообіцяла, що Тегеран заплатить за те, що зробив

Політика 21:40, 2.07.2020 Оновлено: 21:40, 2.07.2020

Держави, чиї громадяни стали жертвами знищення літака МАУ над Тегераном, підписали меморандум про співпрацю в переговорах з Іраном з виплати компенсацій.

Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України в Facebook. Меморандум підписали представники України, Канади, Афганістану, Великобританії та Швеції.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що ініціатива виходила від нашої країни.

"Я радий, що учасники групи підтримали нашу ініціативу. Це важливо, тому що тепер ми формалізували загальний підхід в міждержавних переговорах по залученню Ірану до відповідальності за збиті літаки", – сказав міністр.

Він додав, що Україна буде голосом міжнародної групи.

"Документ визначає нашу державу спікером, що означає, що саме Україна від імені групи буде вести переговори з Іраном", – уточнив глава МЗС.

Також він запевнив, що Іран понесе всю відповідальність і заплатить за те, що він зробив.

"Справедливість восторжествує, скільки б часу це не зайняло", – пообіцяв Кулеба.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Коментувати
Політика

Дивіться також

Щоденної статистики смертності по Україні немає і ввести її неможливо, – Ляшко

"Слуга народу" прийшов у Раду з годинником за 21 тис. доларів. Фотофакт

За Зеленського на виборах готові проголосувати лише третина українців, – опитування

Отставка Смолия: додавили банки, додавим и экономику

Убивство терориста "ДНР" Джумаєва: на допити викликали активістів Майдану та ветеранів