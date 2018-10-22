МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
екшн-камери Взяти участь
Приз
Реєстрація
БлогиСвіт

/Політика

Аварія потяга на Тайвані: машиніст повідомляв про несправні гальма

158

Технічні служби залізниці отримали інформацію про несправні гальма перед аварією. Деталі інциденту встановлюють. В авірії загинули щонайменше 18 людей, наймолодшій жертві було лише 9 років.За півгодини до масштабної аварії потяга на Тайвані машиніст повідомив про проблеми із гальмівною системою. Про це менеджер з технічних питань тайванської залізниці сказав пресі в понеділок, 22 жовтня, передає агенція новин dpa.

Напередодні швидкісний потяг Puyuma Express із 366 пасажирами прямував до міста Тайдун на південно-східному узбережжі Тайваню. Він зійшов з рейок у районі Ілань, перекинулися п'ять вагонів. Загинули не менше 18 осіб, ще 187 - поранені. Наймолодшій жертві було лише 9 років. "Ми з'ясуємо причину якомога швидше", - пообіцяла президентка Тайваню Цай Інвень.

Аварія стала найбільшим інцидентом на залізниці в частково визнаній Республіці Китай від 1991 року.

Читайте всі новини по темі "Deutsche Welle" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Deutsche Welle
Джерело
Джерело:DW
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги