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Аварія ескалатора в Римі: постраждали українці та росіяни

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Є інформація, що вони "стрибали та танцювали" в метро. МЗС України повідомило, що загрози життю українців немає.Через аварію ескалатора на станції метро Repubblica у Римі у вівторок, 23 жовтня, шпиталізовані 24 особи, щонайменше одна з них у критичному стані. Ескалатор, на якому переважно були вболівальники російської футбольної команди ЦСКА, раптово пришвидшився, через що люди попадали. Серед постраждалих - італійці, росіяни та українці, зазначає місцева агенція ANSA.

(Обережно, на відео є кадри, на яких люди зазнають ушкоджень та присутня ненормативна лексика)

Аварія сталася, коли футбольні фанати прямували на матч Ліги чемпіонів між італійською "Ромою" і ЦСКА. Російське посольство в Італії повідомило про 15 постраждалих росіян та чотирьох українців. За даними ANSA, більшість ушкоджень - незначні травми ніг, проте одному загрожує ампутація. Мер Риму Вірджинія Раджі з посиланням на очевидців сказала, що фанати "стрибали та танцювали" на ескалаторі, зазначає dpa.

Керівник Департаменту консульського забезпечення МЗС Василь Кирилич повідомив "Громадському", що постраждалі українці доправлені в одну з місцевих лікарень, а їхні травми не становлять загрози життю. Римська прокуратура та місцева транспортна компанія ведуть окремі розслідування інциденту.

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Тема
Deutsche Welle
Джерело
Джерело:DW
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