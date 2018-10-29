Аваков знайшов Україні потужного союзника в Азії

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков і мністр внутрішніх справ Сінгапуру К. Шанмугам домовилися про співпрацю підрозділів кіберполіції.

Під час офіційної зустрічі 29 жовтня у Сінгапурі Аваков підкреслив, що Україна і Сінгапур перебувають у схожих ситуаціях — мають великого сусіда зі схожим культурним і мовним контекстом. Про це повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ України.

"Але вас не атакують так, як Україну. На жаль, за п'ять років ми отримали величезний досвід протидії кібератакам у тому числі. І це дуже правильно, що ви ретельно готуєтеся до можливих загроз, починаючи від фішингових атак і закінчуючи розповсюдженням фейк ньюз та втручанням в роботу держустанов", — сказав Аваков.

У свою чергу голова Нацполіціі Сергій Князєв підкреслив, що одним із головних елементів у протидії гібридній війні виступає кіберполіція.

"Цей досить недавно створений підрозділ показує чудові результати роботи. У кіберполіції працюють добре підготовлені люди, які володіють найсучаснішим інструментарієм і готові протистояти будь-якій хакерській атаці", — розповів Князєв.

Начальник Департаменту кіберполіції Національної поліції України Сергій Демедюк презентував роботу підрозділу.

За його словами, зараз українська кіберполіція плідно співпрацює із багатьма міжнародними органами та організаціями державного та приватного сектору. Завдяки роботі в режимі "реального часу" спеціалістам вдається вчасно реагувати на наявні кіберзагрози.

"Зараз ми маємо ефективні інструменти взаємодії між підрозділами, які спеціалізуються на кібербезпеці. Завдяки такій співпраці нам вже вдалося провести більше сотні міжнародних спецоперацій, за результатами яких було затримано більше 30 хакерів міжнародного рівня", — зазначив Демедюк.

Він також додав, що завдяки інформації, отриманій від австралійських колег, у липні 2018 року працівники кіберполіції затримали осіб, котрі створювали та розповсюджували у мережі фото й відео порнографічного змісту за участю дітей. Крім того, зараз працівники української кіберполіції входять у міжнародну слідчу групу з розслідування кібератаки "NotPetya".

Під час зустрічі сторони підписали спільну заяву про поглиблену співпрацю у сфері безпеки й домовилися вивчити можливості подальшого розвитку взаємодії, співпраці та обміну досвідом у сфері забезпечення національної безпеки з метою боротьби з тероризмом, транснаціональною організованою злочинністю, кіберзлочинами, торгівлею людьми.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше керівництво Національної поліції ухвалило рішення про збільшення кількості "білих хакерів" у підрозділах Департаменту кіберполіції.