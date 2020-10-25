Аваков заявив, що опитування Зеленського не порушує закони України

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що будь-які опитування, в тому числі опитування президента Володимира Зеленського, біля виборчих дільниць після голосування не порушують закони України.

Його заяву опублікувала пресслужба МВС. Підкреслюється, що громадяни за бажанням можуть брати або не брати участь в опитуваннях, оскільки це не обов'язково.

"Опитування поза виборчою дільницею – не порушує Закон України, оскільки не ідентифікує особу, так як це потрібно в бюлетені, не розкриває персональних даних", – зазначив Аваков.

Відзначається, що існує певний порядок проведення опитування – інтерв'юери повинні працювати поза виборчою дільницею і ні за кого не агітувати. Вони мають опитувати громадян після того, як ті проголосують на виборах.

Опитування Зеленського не порушує закони України. МВС України

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в неділю, 25 жовтня, розпочалося всеукраїнське опитування, яке ініціював президент України Володимир Зеленський. Воно проходить паралельно з голосуванням на місцевих виборах. При цьому на деяких виборчих дільницях опитування ще не проводилося через відсутність волонтерів.