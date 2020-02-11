Головна Новини
11 лютого • оновлено в 22:36
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Маємо налагодити контакт": Аваков запропонував Зеленському план щодо ОРДЛО

1.6т
Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 11 лютого, провів нараду у справах молоді, яка проживає на тимчасово окупованих територіях.

Йдеться про можливість отримання паспорта громадянина України та сприяння абітурієнтам у час вступу до українських вищих навчальних закладів, передає пресслужба ОП.

У зустрічі взяли участь представники Міністерства освіти і науки, Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, Міністерства внутрішніх справ, Державної міграційної служби.

Новини
Генерал замість Лутковської: Зеленський провів перестановку в Мінській ТКГ

Нарада з Зеленським

Нарада з Зеленським

president.gov.ua

Зеленський акцентував увагу на тому, що в той час, поки на сході України триває війна, Росія масово видає свої паспорти людям, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

Президент підкреслив, що така ситуація є неприпустимою, і Україна повинна боротися за своїх громадян.

"Ми повинні налагодити контакт із цивільними людьми, які знаходяться на окупованих територіях і з тих чи інших причин не можуть жити на підконтрольній України території", – сказав Зеленський.

Президент також зазначив, що ці заходи повинні мотивувати молодь до отримання української освіти і сприяти в пристрої подальшого життя на території, контрольованій України.

Новини
Зеленський розповів подробиці свого президентського життя

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і його заступниця Тетяна Ковальчук позначили пропозиції, які могли б лягти в основу майбутньої програми. Серед запропонованих кроків – спрощення процедури отримання адміністративних послуг, зокрема в частині отримання українського свідоцтва про народження дитини і паспорта жителями окупованих територій.

Також розглядається можливість забезпечення дистанційного вивчення української мови та історії України – дисциплін, які зараз не викладаються на тимчасово окупованих територіях, а також розширення кількості вищих навчальних закладів, в які могли б вступати діти зазначеної категорії, і збільшення квот на бюджетні місця в них, організація роботи гарячої лінії для вступників тощо.

Окремо наголошувалося на необхідності забезпечення широкої комунікаційної кампанії.

Як писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський вважає, що шанс того, що вибори на Донбасі відбудуться восени 2020 року одночасно з місцевими виборами по всій країні, є. Водночас він не виключив ймовірність заморожування збройного конфлікту.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Богдана Васильченко
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особи
Володимир Зеленський Арсен Аваков
Місце
Україна
Теги
Офіс президента Донбас
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
11
6
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Вы их бомбите и тут же хотите наладить контакт. Где логика? Хотя какая логика, это же украина
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини політики

Топпублікації

Топблоги