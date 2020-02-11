"Маємо налагодити контакт": Аваков запропонував Зеленському план щодо ОРДЛО

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 11 лютого, провів нараду у справах молоді, яка проживає на тимчасово окупованих територіях.

Йдеться про можливість отримання паспорта громадянина України та сприяння абітурієнтам у час вступу до українських вищих навчальних закладів, передає пресслужба ОП.

У зустрічі взяли участь представники Міністерства освіти і науки, Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, Міністерства внутрішніх справ, Державної міграційної служби.

Нарада з Зеленським president.gov.ua

Зеленський акцентував увагу на тому, що в той час, поки на сході України триває війна, Росія масово видає свої паспорти людям, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

Президент підкреслив, що така ситуація є неприпустимою, і Україна повинна боротися за своїх громадян.

"Ми повинні налагодити контакт із цивільними людьми, які знаходяться на окупованих територіях і з тих чи інших причин не можуть жити на підконтрольній України території", – сказав Зеленський.

Президент також зазначив, що ці заходи повинні мотивувати молодь до отримання української освіти і сприяти в пристрої подальшого життя на території, контрольованій України.

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Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і його заступниця Тетяна Ковальчук позначили пропозиції, які могли б лягти в основу майбутньої програми. Серед запропонованих кроків – спрощення процедури отримання адміністративних послуг, зокрема в частині отримання українського свідоцтва про народження дитини і паспорта жителями окупованих територій.

Також розглядається можливість забезпечення дистанційного вивчення української мови та історії України – дисциплін, які зараз не викладаються на тимчасово окупованих територіях, а також розширення кількості вищих навчальних закладів, в які могли б вступати діти зазначеної категорії, і збільшення квот на бюджетні місця в них, організація роботи гарячої лінії для вступників тощо.

Окремо наголошувалося на необхідності забезпечення широкої комунікаційної кампанії.

Як писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський вважає, що шанс того, що вибори на Донбасі відбудуться восени 2020 року одночасно з місцевими виборами по всій країні, є. Водночас він не виключив ймовірність заморожування збройного конфлікту.

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