Аваков заплатив понад 800 тисяч гривень за переліт Марківа

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков витратив 836 тисяч гривень на оренду приватного літака для перельоту звільненого в Італії нацгвардійця Віталія Марківа до України.

Як стало відомо OBOZREVATEL, він повідомив про це Національне агентство з питань запобігання корупції.

Також інформацію підтвердив у Facebook заступник глави МВС Антон Геращенко.

"Міністр внутрішніх справ Аресен Аваков повідомив Національному агентству з питань запобігання корупції, що 5 листопада 2020 скоїв витрати в сумі 836 244,50 грн. Міністр повідомив НАЗК письмово, в зв'язку з ухваленням рішення Конституційного суду України від 27.10.2020 № 13-р/2020 і призупиненням технічної можливості для повідомлення про істотні зміни в майновому стані на сайті НАЗК", – написав він.

Уточнюється, що кошти були витрачені на оплату послуг з оренди літака Falcon. Час в дорозі зайняв 2 години 35 хвилин, а сам борт був у користуванні з 9:45 (за київським часом).

"Необхідність використання чартерного літака була обумовлена складним епідемічним станом в регіоні Ломбардія, загрозою можливого закриття регулярних авіаційних рейсів між Україною та Італією. Саме тому Арсен Аваков вирішив оплатити чартерний рейс за власні кошти, передбачені в його декларації", – пояснив Геращенко.

Facebook Антона Геращенка.

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