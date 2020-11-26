Аваков закликав терміново ввести в Україні локдаун на три тижні
Міністр заявив, що в цьому питанні не потрібно ховатися за політичними гаслами
Адже, за його словами, йдеться про великі системні ризики для здоров'я українців
Він висловив переконання, що уряд розгляне посилення карантину найближчими днями
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив за радикальний локдаун в Україні для стримування поширення COVID-19, терміном не менше трьох тижнів.
На його думку, такий жорсткий карантин у країні потрібно вводити якомога швидше. Про це він заявив в ефірі каналу "Україна 24".
"Не потрібно ховатися за політичними гаслами або за якимись зручними формулюваннями, тому що йдеться про великі системні ризики для здоров'я наших людей", – сказав глава МВС.
Міністр висловив упевненість, що локдаун у країні буде введено, як тільки уряд підготує всі необхідні програми, що стосуються компенсацій для бізнесу. Він підкреслив: такий крок необхідний для того, щоб перервати ланцюжок передачі інфекції й піти від сьогоднішньої ситуації, коли він коронавірусу щодня помирає до 200 українців.
"Тому я тут радикальний і, власне, завжди такий був, – потрібно вводити локдаун негайно, не менше трьох тижнів. І дай Бог, щоб ми виходили до Нового року з локдауну в гарному настрої та з хорошими цифрами. Переконаний, що уряд розглядатиме це в найближчі дні", – підсумував Аваков.
Частковий або повний локдаун вже ввели у Франції, Іспанії, Німеччині, Італії та Британії.
Першочергове завдання локдауна – розвантажити лікарні та медперсонал.
За добу 25 листопада в Україні виявили 15 331 випадок інфікування коронавірусом. Це стало новим рекордом по щоденному приросту хворих COVID-19. У лікарнях вже заговорили про сортування заражених.
Ще в жовтні президент України Володимир Зеленський заявляв, що локдаун в країні можливий при 15 тисячах нових випадків коронавіруса на добу.
Про те, що таке локдаун, які умови його введення і чи можливий він в нашій країні найближчим часом – читайте в матеріалі.
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