Аваков закликав терміново ввести в Україні локдаун на три тижні

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив за радикальний локдаун в Україні для стримування поширення COVID-19, терміном не менше трьох тижнів.

На його думку, такий жорсткий карантин у країні потрібно вводити якомога швидше. Про це він заявив в ефірі каналу "Україна 24".

"Не потрібно ховатися за політичними гаслами або за якимись зручними формулюваннями, тому що йдеться про великі системні ризики для здоров'я наших людей", – сказав глава МВС.

Міністр висловив упевненість, що локдаун у країні буде введено, як тільки уряд підготує всі необхідні програми, що стосуються компенсацій для бізнесу. Він підкреслив: такий крок необхідний для того, щоб перервати ланцюжок передачі інфекції й піти від сьогоднішньої ситуації, коли він коронавірусу щодня помирає до 200 українців.

"Тому я тут радикальний і, власне, завжди такий був, – потрібно вводити локдаун негайно, не менше трьох тижнів. І дай Бог, щоб ми виходили до Нового року з локдауну в гарному настрої та з хорошими цифрами. Переконаний, що уряд розглядатиме це в найближчі дні", – підсумував Аваков.

Частковий або повний локдаун вже ввели у Франції, Іспанії, Німеччині, Італії та Британії.

Першочергове завдання локдауна – розвантажити лікарні та медперсонал.

За добу 25 листопада в Україні виявили 15 331 випадок інфікування коронавірусом. Це стало новим рекордом по щоденному приросту хворих COVID-19. У лікарнях вже заговорили про сортування заражених.

Ще в жовтні президент України Володимир Зеленський заявляв, що локдаун в країні можливий при 15 тисячах нових випадків коронавіруса на добу.

Про те, що таке локдаун, які умови його введення і чи можливий він в нашій країні найближчим часом – читайте в матеріалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL: