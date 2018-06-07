Аваков заговорив про амністію для терористів "Л/ДНР"

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що бойовики, які вбивали мирне населення і українських військових, не повинні отримати амністію.

"Ми повинні говорити про амністію, але не для тих, хто вбивав мирних жителів і наших військових", - сказано в повідомленні МВС в соцмережі Twitter.

Він зазначив, що необхідно прийняти законопроект, за яким жодна амністія не стосуватиметься людей, "на руках яких кров мирних жителів" або тих, хто воював проти українських військових.

Арсен # Аваков : Мі повінні Говорити про амністію, но не для тих, хто вбиваємо мирних жителей та наших Військових

Необходимо Прийняти законопроект, в рамках которого ніяка Амністія НЕ торкнет людей, на руках якіх кров мирних жителей або тих, хто воювали проти українських Військових. pic.twitter.com/muXJWGTAg4 - МВС України (@MVS_UA) 7 червня 2018 р

Як повідомляв OBOZREVATEL , Аваков також заявив, що деоккупація Донбасу повинна бути поліцейською операцією.