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Аваков заговорив про амністію для терористів "Л/ДНР"

1.1тЧитати новину російською

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що бойовики, які вбивали мирне населення і українських військових, не повинні отримати амністію.

"Ми повинні говорити про амністію, але не для тих, хто вбивав мирних жителів і наших військових", - сказано в повідомленні МВС в соцмережі Twitter.

Він зазначив, що необхідно прийняти законопроект, за яким жодна амністія не стосуватиметься людей, "на руках яких кров мирних жителів" або тих, хто воював проти українських військових.

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Як повідомляв OBOZREVATEL , Аваков також заявив, що деоккупація Донбасу повинна бути поліцейською операцією.

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Арсен Аваков
Місце
Україна
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