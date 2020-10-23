Аваков відповів на заяву Зеленського про "здачу Криму без бою"

Українська влада в 2014 році зробила все можливе для запобігання окупації Криму Росією, хоч і мала обмежені можливості і сили.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков на Київському безпековому форумі в п'ятницю, 23 жовтня, передає "Інтерфакс-Україна". Так він прокоментував слова президента Володимира Зеленського про "здачу Криму без бою".

"Я розрізняю політичну риторику і факти. А факти того часу говорили про те, що Україна має межу своїх можливостей і сил, щоб іти на ті чи інші кроки. І, зважаючи на це, треба оцінювати той час. І вважаю, що такі речі не є предметом публічних дебатів, а є предметом серйозного розбору ситуації. І після цього серйозного розбору можна буде зробити висновки: що могли, не могли. Вважаю, що тоді українці зробили все, що могли, захищаючи себе", – упевнений міністр.

Аваков додав, що "у світі величезна кількість проблем, і всім Україна байдужа, крім нас самих", тому політикам не варто застосовувати "неприпустимі прийоми", щоб "не послаблювати себе".

Як писав OBOZREVATEL, під час звернення до народних депутатів із трибуни парламенту 20 жовтня Зеленський, зокрема, заявив, що "ми шукаємо нові дієві способи для повернення Криму", й анонсував створення "Кримської платформи".