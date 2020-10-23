Аваков відповів на заяву Зеленського про "здачу Криму без бою"

Українська влада в 2014 році зробила все можливе для запобігання окупації Криму Росією, хоч і мала обмежені можливості і сили.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков на Київському безпековому форумі в п'ятницю, 23 жовтня, передає "Інтерфакс-Україна". Таким чином він прокоментував слова президента Володимира Зеленського про "здачу Криму без бою".

"Я розрізняю політичну риторику і факти. А факти того часу говорили про те, що Україна має межу своїх можливостей і сил, щоб йти на ті чи інші кроки. І виходячи з цього слід оцінювати той час. І вважаю, що такі речі не є предметом публічних дебатів, а є предметом серйозного розбору ситуації. І після цього серйозного розбору можна буде зробити висновки: що могли, не могли. Вважаю, що тоді українці зробили все, що могли, захищаючи себе", – впевнений міністр.

Аваков додав, що "в світі величезна кількість проблем, і всім Україна байдужа, крім нас самих", тому політикам не варто застосовувати "неприпустимі прийоми", щоб "не послаблювати себе".

Як писав OBOZREVATEL, під час звернення до народних депутатів з трибуни парламенту 20 жовтня Зеленський, зокрема, заявив, що "ми шукаємо нові дієві способи для повернення Криму" і анонсував створення "Кримської платформи".