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3 березня • оновлено в 01:02
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Аваков стане віцепрем'єром із питань оборони – ЗМІ

5.3т
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Посада віцепрем'єр-міністра з оборони в Кабміні може бути введена спеціально для глави МВС Арсена Авакова.

Про це пише ZN.UA з посиланням на власні джерела. Стверджується, що навіть у разі призначення Аваков збереже пост міністра внутрішніх справ.

Інших подробиць про майбутнє Авакова в Кабміні немає. Однак напередодні глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія підтвердив, що бажання ввести посаду силового віцепрем'єра у влади дійсно є.

Нагадаємо, Аваков був призначений главою МВС іще в кінці лютого 2014 року і перепризначений на цю посаду повторно 29 серпня минулого року. Президент Володимир Зеленський ухвалив рішення залишити Авакова в оновленому уряді.

Зеленський і Аваков

Зеленський і Аваков

24 канал

Як писав OBOZREVATEL, у ЗМІ активно і небезпідставно обговорюється тема з відставкою прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

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Автор
Кирило Лютий
Особа
Арсен Аваков
Місце
Україна
Теги
Міністерство внутрішніх справ України Кабінет Міністрів України
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