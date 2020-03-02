Посада віцепрем'єр-міністра з оборони в Кабміні може бути введена спеціально для глави МВС Арсена Авакова.

Про це пише ZN.UA з посиланням на власні джерела. Стверджується, що навіть у разі призначення Аваков збереже пост міністра внутрішніх справ.

Інших подробиць про майбутнє Авакова в Кабміні немає. Однак напередодні глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія підтвердив, що бажання ввести посаду силового віцепрем'єра у влади дійсно є.

Нагадаємо, Аваков був призначений главою МВС іще в кінці лютого 2014 року і перепризначений на цю посаду повторно 29 серпня минулого року. Президент Володимир Зеленський ухвалив рішення залишити Авакова в оновленому уряді.

Зеленський і Аваков 24 канал

Як писав OBOZREVATEL, у ЗМІ активно і небезпідставно обговорюється тема з відставкою прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!