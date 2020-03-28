Міністр закордонних справ України Арсен Аваков заявив, що не має амбіцій стати президентом і задоволений компетентним українським керівництвом.

В інтерв'ю TheBabel він назвав себе одним з найдосвідченіших членів уряду, а також похвалив президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Арсен Аваков censor.net.ua

Аваков назвав ідіотами тих, хто мусує тему про його диктатуру і державний переворот. Міністр підкреслив, що завжди буде щасливий займатися тим, що йому подобається.

"Але інші думають інакше, кажуть:" О, с*ка, статтю написав - напевно, хоче бути президентом". Ні, я просто виконую свою роботу так, як повинен. Я один з найдосвідченіших членів уряду, тому можу, хочу і буду висловлюватися на будь-яку тему. А президент у нас виконує свою функцію, і у нас хороший президент", – сказав Аваков.

Як писав OBOZREVATEL раніше, Аваков закликав українців повернутися за два дні або залишитися за кордоном.

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