Аваков провів перестановки в керівництві Нацполіціі: хто позбувся посади

Наказом міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова з лав Національної поліції звільнили першого заступника голови НПУ В'ячеслава Аброськіна і двох заступників Віталія Невгада і Ігоря Купранця.

Про це повідомляє пресслужба МВС у четвер, 12 вересня.

Відзначається, що Аброськін позбувся посади начальника кримінальної поліції, Невгад – начальника Головного слідчого управління, а Купранець – начальника Департаменту захисту економіки.

Новини Аваков учетверте став главою МВС

Аваков звільнив Аброськіна з Нацполіціі

Аваков звільнив Невгада з Нацполіціі

Аваков звільнив Купранця з Нацполіціі

Крім цього, наказом міністра внутрішніх справ на посаду першого заступника голови Національної поліції – керівника кримінальної поліції призначений генерал поліції третього рангу Євген Коваль, який раніше обіймав посаду начальника Департаменту внутрішньої безпеки НПУ.

Коваль призначений заступником голови Нацполіціі

Керівником Головного слідчого управління став підполковник поліції Максим Цуцкірідзе, який займав посаду заступника керівника ГСУ.

Цуцкірідзе призначений заступником голови Нацполіціі

"Заступники голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін, Ігор Купранець і Віталій Невгад припинили свою службу в органах Нацполіціі. Вони служили українському народу в надважкий перехідний період для правоохоронних органів і під час війни в Донбасі. Дякую за службу кожному. Новим керівникам бажаю служити гідно в ім'я Україиа. Не підведіть!" – зазначив Аваков.

При цьому, як уточнює телеканал ТV7, на пресконференції в Маріуполі Аброськін пообіцяв балотуватися в мери міста.

"Бойченко (чинний мер Маріуполя - Ред.) сьогодні, наскільки я знаю, у відпустці. Він повинен переживати: у нього є конкурент. На вибори мера Маріуполя піде Аброськін. Це точно. Я йому обіцяв і так буде", – поділився він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше генеральний прокурор України Руслан Рябошапка призначив заступника генпрокурора, екснардепа Віктора Чумака головним військовим прокурором.

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