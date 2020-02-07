"Шкода ідіота": Аваков публічно приструнив "пияку" Ситника

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков відповів на наїзди глави Національного антикорупційного бюро Артема Ситника, який потрапив до реєстру корупціонерів.

Так, останній на брифінгу в п'ятницю, 7 лютого, видав заяву нібито про помсту Авакова.

Відповідь міністра не змусила себе довго чекати. "Начальник НАБУ, корупціонер із реєстру – шукає привід виправдати своє неоплачене пияцтво, звинувачуючи кого завгодно, крім себе. За своє життя я звик прощати дурнів. Так легше не занурюватися в їх бруд. Навіть можу дати поради", – написав Аваков у Twitter.

Аваков поставив Ситника на місце 5 канал

Так, міністр дав Ситнику короткий план дій, зіронізувавши над останніми подіями.

"1. Порушити пару-трійку фейкових справ самому. 2. Написати в ДБР, що міністр змушував його пити дорогий алкоголь і не платити за нього. 3. Написати в американське посольство, що це не він заявляв про підтримку Хіларі проти Трампа. А його змусили. 3. Написати в "Спортлото".

"Тоді всі зрозуміють – ідіот. А ідіотів – шкода, їм треба допомагати", – додав Аваков.

У чому суть конфлікту

Ситника звинуватили в тому, що він із 2017 по 2019 рік не менше п'яти разів відпочивав у комплексі на Рівненщині "Полісся-Сарни". Кожен його візит обійшовся приблизно в 100 тисяч грн. Чиновнику надавали багатий стіл: ковбаси, сири, солодощі, елітний алкоголь – коньяк Hennessy, віскі Chivas Regal, горілку Grey Goose.

Також Ситник розбив два квадроцикли марки "Bagi BRP 1000", ремонт яких обійшовся приблизно чотири тисячі доларів.

Всі розваги Ситника оплачував приятель Микола Надейко, про що він сам зізнався на допиті. Мовляв, не міг відмовити другу сім'ї.

У декларації відпочинок Ситника так і не був зафіксований, і главу НАБУ внесли до Державного реєстру корупціонерів. Також він влетів на штраф.

1. Порушити пару трійку фейковий справ самому

2.Напісать в ДБР, що міністр змушував його пити дорогий алкоголь і не платити за нього.

3. Написати в американське посольство, що це не він заявляв про підтримку Хіларі проти Трампа. А його заставілі.😏

3. Написати в спортлото .. - Arsen Avakov (@AvakovArsen) February 7, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти директора Національного антикорупційного бюро через незадекларований відпочинок.

6 вересня 2019 року Сарненський суд Рівненської області визнав директора НАБУ Артема Ситника винним в адміністративному порушенні під час відпочинку в Рівненській області.

У грудні минулого року Ситника внесли до реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.

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