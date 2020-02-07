Головна Новини
8 лютого • оновлено в 08:00
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Шкода ідіота": Аваков публічно приструнив "пияку" Ситника

30.3т
Читати матеріал російською

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков відповів на наїзди глави Національного антикорупційного бюро Артема Ситника, який потрапив до реєстру корупціонерів.

Так, останній на брифінгу в п'ятницю, 7 лютого, видав заяву нібито про помсту Авакова.

Відповідь міністра не змусила себе довго чекати. "Начальник НАБУ, корупціонер із реєструшукає привід виправдати своє неоплачене пияцтво, звинувачуючи кого завгодно, крім себе. За своє життя я звик прощати дурнів. Так легше не занурюватися в їх бруд. Навіть можу дати поради", – написав Аваков у Twitter.

Новини
Небезпечний баласт: як Ситник стає головною проблемою для відносин української влади з Трампом

Аваков поставив Ситника на місце

Аваков поставив Ситника на місце

5 канал

Так, міністр дав Ситнику короткий план дій, зіронізувавши над останніми подіями.

"1. Порушити пару-трійку фейкових справ самому. 2. Написати в ДБР, що міністр змушував його пити дорогий алкоголь і не платити за нього. 3. Написати в американське посольство, що це не він заявляв про підтримку Хіларі проти Трампа. А його змусили. 3. Написати в "Спортлото".

"Тоді всі зрозуміютьідіот. А ідіотівшкода, їм треба допомагати", – додав Аваков.

У чому суть конфлікту

Ситника звинуватили в тому, що він із 2017 по 2019 рік не менше п'яти разів відпочивав у комплексі на Рівненщині "Полісся-Сарни". Кожен його візит обійшовся приблизно в 100 тисяч грн. Чиновнику надавали багатий стіл: ковбаси, сири, солодощі, елітний алкоголь – коньяк Hennessy, віскі Chivas Regal, горілку Grey Goose.

Також Ситник розбив два квадроцикли марки "Bagi BRP 1000", ремонт яких обійшовся приблизно чотири тисячі доларів.

Всі розваги Ситника оплачував приятель Микола Надейко, про що він сам зізнався на допиті. Мовляв, не міг відмовити другу сім'ї.

У декларації відпочинок Ситника так і не був зафіксований, і главу НАБУ внесли до Державного реєстру корупціонерів. Також він влетів на штраф.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Автор
Ірина Кулініч
Особи
Артем Ситник Арсен Аваков
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
178
77
Смішно
14
Цікаво
81
Сумно
23
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Franta Bonanta
Franta Bonanta
полесье срано там авакян жил анус дернул пес
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Великий Кормчий
Великий Кормчий
Даже самые упopотые справжние вшыватники знают что Авакян по уши в крови мaйдаyнов-2014
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2
Горелов Сергей
Горелов Сергей
А Аваков уже продал виллу и бизнес жены в Италии после приговора итальянского суда украинскому воину?
Показать комментарий полностью
Ответить
5
1

Новини політики

Топпублікації

Топблоги