Аваков показав наслідки повені в західних областях: "Біда більша, ніж 2008-го"
Повінь на заході України
Рівень стихійного лиха на заході України 22-24 червня перевершив ситуацію, яка трапилася там 2008 року. Тоді після інтенсивних дощів збитки оцінювалися на суму приблизно 4 млрд гривень.
Станом на полудень 24 червня на Прикарпатті, Буковині та Закарпатті наслідки негоди ліквідовують понад 1,5 тисячі осіб, чотири вертольоти й рота рятувальників Національної гвардії, повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у себе в Twitter (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
"Рівень біди більший, ніж 2008-го... Концентруємо зусилля. На місці ПМ. Ведемо з ним оперштаб із главою ДСНС і командувачем Нацгвардії. Дякую поліцейським і рятувальникам за самовіддачу. Прорвемося!" – написав Аваков.
Повінь на заході України (Арсен Аваков у Twitter)
Повінь на заході України (Арсен Аваков у Twitter)
Повінь на заході України (Арсен Аваков у Twitter)
Повінь на заході України (Арсен Аваков у Twitter)
Повінь на заході України (Арсен Аваков у Twitter)
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