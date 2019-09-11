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12 вересня • оновлено в 00:05
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"Заява на столі": Аваков прокоментував відхід у відставку

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У мережі повідомили про можливий відхід міністра внутрішніх справ Арсена Авакова у відставку.

Відповідні дані оприлюднив у Facebook в середу, 11 вересня, журналіст Володимир Бойко.

"Здається, волелюбному українському народові таки вдалося позбутися польового командира Майдану, який став справжнім символом Революції Гідності: Арсен Аваков написав заяву про звільнення з посади міністра внутрішніх справ", – написав він.

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Журналіст Бойко повідомив про відставку Авакова

Журналіст Бойко повідомив про відставку Авакова

Дзеркало тижня

При цьому, журналіст не вказав джерела інформації. Офіційного підтвердження його слів не надходило.

Незабаром і сам Аваков відреагував на новину про відставку. "У цього президента моя заяву про відставку буде завжди на столі", – сказав він у коментарі theБабель.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 серпня Верховна Рада підтримала призначення Авакова на посаду глави МВС четвертий раз поспіль.

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Особи
Арсен Аваков Володимир Бойко
Місце
Україна
Тег
Міністерство внутрішніх справ України
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Масленко Валентин
Масленко Валентин
Опасаюсь за хоxлов. Похоже ему кто-то дал совет сваливать перед крупной заварушкой. Снова - паны свалили, а у хоxлопов чубы трещать будут!))
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Пошвидше б..
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Нагульнов Макар
Нагульнов Макар
Осиротели вы, г-да х-хлы, без Авакова.
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