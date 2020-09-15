Аваков обговорив із Даніловим забезпечення прозорості місцевих виборів в Україні

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков спільно з секретарем РНБО Олексієм Даніловим провели координаційну нараду у МВС задля забезпечення прозорості та правомірності процесу місцевих виборів в Україні.

Про це повідомила пресслужба міністерства, зазначивши, що участь у процесі взяли керівники центральних органів виконавчої влади, діяльність яких координується МВС, керівниця Громадської мережі "Опора" Ольга Айвазовська, членкиня ЦВК Ірина Єфремова.

"Я хочу звернутися до усіх учасників виборчого процесу із закликом суворо дотримуватися закону, не порушувати правил агітації, не вдаватися до незаконних схем та оборудок, не розхитувати ситуацію на своїх округах. В МВС України достатньо сил, засобів та мотивації для контролю передвиборчого процесу. Ми будемо жорстко реагувати на всі спроби побудови "передвиборчих сіток", на підкуп виборців, провокації та інші порушення", – зазначив Аваков.

"Ми маємо ще раз сформулювати роль кожного в виборчому процесі, побачити нові ризики, сформулювати алгоритми взаємодії. У нас є чіткий план дії із врахуванням всіх можливих викликів цього виборчого процесу. Він, як і попередні президентські та парламентські вибори, має пройти в правовій площині", – додав міністр.

Аваков закликав учасників виборів дотримуватися закону. Пресслужба МВС

Зі свого боку Данілов наголосив, що майбутні вибори – одні з найскладніших в Україні за всі роки незалежності, тому дуже важливо, щоб вони були демократичними, вільними та визнаними всіма.

"Насамперед я хотів звернути увагу, що членство в ЄС та НАТО визначено нормами Конституції України, але щоб ми змогли отримати членство в цих євроатлантичних структурах, ми маємо відповідати певним критеріям, одним із яких є демократичні, вільні вибори, які визнаються всіма. Звертаю увагу на новий адмінустрій і питання виборів в ОТГ, що відкриває доступ до розпорядження землею. І дуже багато кандидатів і політичних сил йтимуть на вибори з цих міркувань", – зауважив Данілов.

Данілов назвав майбутні вибори в Україні одними з найскладніших за роки незалежності. Пресслужба МВС

Як приклад він навів селище Кароліно-Бугаз, Одеської області, де понад 19% виборців виявили бажання змінити місце голосування. Що стосуєтся підрахунку голосів, то, за словами секретаря РНБО, він буде вкрай складним та важливим.

"Що стосується голосування військовослужбовців та правоохоронців, які будуть забезпечувати публічний порядок під час виборів, наше завдання дати можливість їм також проголосувати", – додав Данілов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Аваков закликав усіх учасників місцевих виборів в Україні суворо дотримуватися вимог закону та не вдаватися до незаконних дій, які могли б розхитати ситуацію в округах.