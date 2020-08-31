Аваков назвав провокацією заяви Фокіна щодо Донбасу

Заяви першого заступника голови української делегації в ТКГ щодо Донбасу Вітольда Фокіна не відповідають національним інтересам та є провокаційними.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає пресслужба МВС.

"Жоден наш солдат не має гинути через недолугі політичні спекуляції. Тому заява представника України у ТКГ Фокіна про загальну амністію та особливий статус для всієї території Донбасу є провокативною і не відповідає національним інтересам. Пам`ятаємо про те, що за кожен клаптик української землі на Донбасі загинули тисячі наших солдат", – підкреслив Аваков.

Нагадаємо, що раніше Вітольд Фокін заявив, що особливий статус необхідно надати всій території Донбасу, а не тільки окупувала районам.

Також Фокін запропонував піти з Росією на компроміс заради виконання Мінських угод.

Крім того, Фокін відзначив готовність зустрічатися з ватажками "Л/ДНР", якщо на те буде доручення президента або Верховної Ради.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський оцінив роботу нового керівництва української делегації в Тристоронньої контактній групі щодо Донбасу – Леоніда Кравчука та Вітольда Фокіна.