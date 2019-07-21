Аваков – на вихід? У "Слузі народу" задумали усунути главу МВС

У партії президента України Володимира Зеленського "Слуга народу" заявили, що розраховують на те, що Арсен Аваков не продовжить очолювати Міністерство внутрішніх справ.

З такою заявою виступив четвертий номер списку пропрезидентської політсили Давид Арахамія (Браун), пише "Громадське".

"Я сподіваюся, що ні (не буде міністром внутрішніх справ. – Ред.). Хоча він багато у виборчому процесі допомагав, і всі визнали, що це були найкращі вибори", – сказав кандидат у народні депутати.

Арсен Аваков UNPP

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше олігарх Ігор Коломойський заявив, що єдиний міністр, який заслужив залишитися на своєму посту, – це очільник МВС України Арсен Аваков.

Також він не виключав, що за нової влади Аваков може зайняти крісло прем'єр-міністра.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся