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Аваков – на вихід? У "Слузі народу" задумали усунути главу МВС

5.2т Читати матеріал російською

У партії президента України Володимира Зеленського "Слуга народу" заявили, що розраховують на те, що Арсен Аваков не продовжить очолювати Міністерство внутрішніх справ.

З такою заявою виступив четвертий номер списку пропрезидентської політсили Давид Арахамія (Браун), пише "Громадське".

"Я сподіваюся, що ні (не буде міністром внутрішніх справ. – Ред.). Хоча він багато у виборчому процесі допомагав, і всі визнали, що це були найкращі вибори", – сказав кандидат у народні депутати.

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Арсен Аваков

Арсен Аваков

UNPP

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше олігарх Ігор Коломойський заявив, що єдиний міністр, який заслужив залишитися на своєму посту, – це очільник МВС України Арсен Аваков.

Також він не виключав, що за нової влади Аваков може зайняти крісло прем'єр-міністра.

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Особи
Арсен Аваков Давид Арахамія
Місце
Україна
Тег
Партія "Слуга народу"
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Либед Дитрих
Либед Дитрих
Помогал сделать результат?) Действительно молодец
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Масленко Валентин
Масленко Валентин
Авакяна повесят или зарежуть. Но не больно. Уж очень он прогнулся на выборах.
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