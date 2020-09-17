Аваков: Лукашенко зовсім звихнувся на владі, тексти отримав у Путіна

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запевнив, Україна не втручається у внутрішні справи Білорусі та інших країн.

Про це він написав у Facebook ввечері в четвер, 17 вересня, відреагувавши на звинувачення в бік України Олександра Лукашенка, який займає пост білоруського президента з 1994 року.

"Лукашенко, схоже, зовсім з глузду з'їхав на своїй владі і параної довкола цього. Несе повну нісенітницю. Тексти, ймовірно, отримав у Путіна. Але, якщо хтось божеволіє – не означає, що всі повинні діяти так само! Ми думаємо про Україну і бажаємо тільки миру і процвітання Білорусі", – написав міністр.

Аваков зазначив, що "народ кожної країни має право сам визначати свою долю, без зовнішніх втручань".

"Так що попийте водички, пане Лукашенко – заспокойтеся. Українці – друзі білорусам – не маніпулюйте, звинувачуючи сусідів. Пошукайте колоду в своєму оці", – додав Аваков.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні Лукашенко оголосив про посилення державного кордону з Україною, а також про його закриття з Литвою і Польщею. Він також звернувся до українського народу та інших сусідів "зупинити своїх політиків" і "не дати розв'язати війну".