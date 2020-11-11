Аваков і Ткаченко виступили за повний локдаун замість карантину вихідного дня

На засіданні уряду міністр МВС Арсен Аваков, міністр культури Олександр Ткаченко і віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров висловилися проти введення карантину вихідного дня.

За інформацією OBOZREVATEL, перед початком засідання 11 листопада у членів уряду сталася запекла дискусія щодо доцільності введення карантину на вихідні дні.

Противники скасування адаптивного карантину пояснювали свою позицію тим, що користь від часткових обмежень на два дні буде дуже незначною у порівнянні з проблемами, які такий карантин створить для людей і бізнесу.

З цієї точки зору більш логічним був би повний локдаун, який хоч і вдарить по економіці, але реально зможе стримати поширення пандемії.

Судячи з результатів голосування в Кабміні, до голосів здорового глузду уряд не дослухався.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет Міністрів України ухвалив рішення ввести карантин вихідного дня з 14 по 30 листопада. Нові обмеження будуть діяти два дні на тиждень з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.