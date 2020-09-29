Аваков – Фокіну: на війні загинули тисячі наших солдатів, мерзотнику

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков закликав відсторонити заступника голови Тристоронньої контактної групи Вітольда Фокіна від переговорів щодо Донбасу.

З такою заявою Аваков виступив на своїй сторінці в Facebook ввечері у вівторок, 29 вересня, прокоментувавши слова Фокіна про те, що він нібито не бачить між Росією і Україною.

"Фокін, на війні, якої, як ви говорите, немає – загинули тисячі наших солдатів і цивільних. Скажіть це сім'ям загиблих від руських градів під Саур-Могилою і Іловайськом! Мерзотник. "Їх там немає " – це слова Путіна, а не представника Україна", – написав Аваков.

Глава МВС зазначив, що "слова Фокіна за останні тижні завдають колосального збитку країні і приносять біль і гнів в серця українців".

"Махрового ідіота не можна ховати за старістю. Негайно гнати, як мінімум, знову на пенсію", – закликав Аваков.

Аваков відповів Фокіну.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні Фокін, виступаючи перед депутатами, ще раз повторив, що амністія щодо Донбасу повинна бути загальною. Коментуючи свої резонансні заяви, Фокін підкреслив, що сенс в амністії буде тільки в тому випадку, якщо вона стане саме загальною.

Але великий резонанс у депутатів викликала відповідь Фокіна на питання, чи ведеться зараз війна з Росією. "Жодного підтвердження, що ведеться війна між РФ і Україною, я не бачу", – сказав він.

Раніше він також розповів про можливий компроміс з РФ – Україна погоджується на загальну амністію на Донбасі, а Росія знімає вимогу про внесення особливого статусу в Конституцію.

Крім цього, Фокін заявив, що готовий вести переговори з ватажками "Л/ДНР", якщо буде відповідне доручення президента або Верховної Ради.