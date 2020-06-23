Аваков ефективно керує правоохоронною системою, – Шмигаль. Відео

Правоохоронна система України після реформування викликає довіру. А глава МВС Арсен Аваков ефективно нею керує.

Таку думку висловив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі телеканалу "Перший Західний". Глава уряду підкреслив, що правоохоронні органи зараз зовсім не такі, які були п'ять років тому, а поліція викликає довіру в людей (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Система складна правоохоронна, уявіть собі нашу країну без правоохоронної системи протягом тижня... Ця система та її керівник – це одне ціле. Не можна відокремити міністра. Міністр – поганий, а система більш-менш хороша. Це єдине ціле у своєму управлінні, у своїй роботі", – сказав Шмигаль.

На його думку, під час звіту Авакова в Раді депутати, що мали претензії до міністра, змогли поставити йому запитання й висловити свою позицію.

"Звіт міністра було прийнято, тому якраз цей баланс – претензій і результативності роботи. На сьогодні результати звіту в парламенті показують, що міністр Аваков працює, управляє ефективно правоохоронною системою України", – заявив прем'єр.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков 5 червня виступив із трибуни Верховної Ради та відзвітував про розслідування резонансних злочинів.