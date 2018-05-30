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Асоціація адвокатів назвала кандидата в Громадську раду при НАБУ

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В Асоціації адвокатів України закликали підтримати її кандидата до складу Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро Олександра Шевчука.

В цілому в інтернет-голосуванні будуть представлені імена 15 кандидатів до складу органу, написала виконавчий директор Асоціації адвокатів Анна Аксьонова в Facebook.

За її словами, голосування буде відкрито на офіційному сайті НАБУ з 09:00 до 21:00 30 травня. Обрати кандидата можна буде, перейшовши за наступним посиланням.

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НАБУ блокує спроби голосування за кандидатів до Ради громадського контролю

Громадська рада при НАБУ

Олексій Шевчук

Як повідомляв OBOZREVATEL, у червні 2017 року стало відомо, що вісім чоловік, які увійшли до Громадської ради при НАБУ, потрапили в орган по підробленим документам.

Місце
Україна
Об'єкт
НАБУ
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